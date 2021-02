Humanidades digitales en las bibliotecas universitarias

Digital Humanities Survey of Academic Libraries.

Texto completo

Estado actual de las humanidades digitales (DH) en las instituciones académicas y el apoyo que prestan las bibliotecas universitarias. Conozca más en este informe en profundidad sobre las tecnologías utilizadas, los departamentos académicos que se dedican a las DH, el papel de la biblioteca, la financiación, etc.

Con la encuesta Digital Humanities Survey of Academic Libraries. de Library Journal, se analiza el estado actual de las humanidades digitales en las instituciones académicas y el apoyo que prestan las bibliotecas universitarias. A efectos de este informe, se definen las humanidades digitales (DH) como la aplicación y/o el desarrollo de herramientas y recursos digitales que permiten a los investigadores realizar nuevos tipos de análisis en las disciplinas de las humanidades, como la literatura, la historia y la filosofía

La imagen digital, el modelado en 3D, el mapeo con sistemas de información geográfica (SIG), el atamining y la realidad virtual/aumentada han proporcionado a los estudiantes, al profesorado y a las bibliotecas universitarias nuevas herramientas con las que abordar los estudios relacionados con las humanidades. Para la mayoría de las instituciones académicas, las humanidades digitales (DH) son un concepto nuevo o algo ajeno -pero para aquellas que han adoptado las herramientas y tecnologías de las DH, los resultados han supuesto una mayor colaboración entre departamentos universitarios dispares, mayores niveles de compromiso de los estudiantes y enfoques más convincentes de la investigación académica.

Más de la mitad (54%) de las bibliotecas universitarias encuestadas ofrecen herramientas y tecnologías de humanidades digitales (DH). Las herramientas y/o tecnologías más comunes que se ofrecen son los SIG/mapeo, las visualizaciones y la minería de textos. Del 46% que no ofrece herramientas y tecnologías de humanidades digitales, la mitad (50%) querría añadir recursos para las humanidades digitales pero no tiene planes específicos, el 16% está haciendo planes para añadir y el 3% está en proceso de añadir humanidades digitales. El 6% dice que no tiene interés en añadir las humanidades digitales.