Bibliotecas vivas: la casa de la comunidad en todo el mundo

‘Living Libraries; The house of the community around the world’. Bibliotheek Utrecht, 2021

El libro resume el mundo bibliotecario actual en 30 contribuciones de todo el mundo.

Ton van Vlimmeren fue director de la Biblioteca de Utrecht durante veinte años y durante ese tiempo fomentó las relaciones con bibliotecarios de todo el mundo. En honor a su jubilación, treinta de esos colegas contribuyeron con descripciones del “estado del arte” en las bibliotecas de sus respectivos países, que Van Vlimmeren, junto con el miembro del Consejo de la Biblioteca Pública de Utrecht Diederick Slijkerman, recopilaron en un libro. El libro, que consta de más de 400 páginas, es una recopilación exhaustiva de relatos desde Haití hasta Papúa Nueva Guinea y desde Canadá hasta Nueva Zelanda. En él se describe la arquitectura de las bibliotecas, su educación y el papel que desempeñan en el proceso democrático en todo el mundo. Describe cómo las bibliotecas se han convertido en un “tercer lugar”: un lugar junto al trabajo y el hogar donde la gente puede relajarse, conocer a otros, aprovechar los recursos y centrarse en el aprendizaje permanente.