Los cambios en la fecha de publicación afectarán al factor de impacto de la revista en Web of Knowledge

Changing Journal Impact Factor Rules Creates Unfair Playing Field For Some By PHIL DAVIS. Scholarly Kitchen FEB 1, 2021

La transición a un modelo que tiene cuenta la publicación en función de la fecha de publicación en línea, en lugar de la publicación impresa, aumentará la siguiente ronda de puntajes de Journal Impact Factor (JIF).

El cambio a un modelo de recuento basado en la fecha de publicación electrónica se esperaba desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el nuevo modelo puede dar lugar a cambios inesperados en los puntajes del JIF y en la clasificación de las revistas porque Clarivate carece de datos de publicación en línea para aproximadamente la mitad de las revistas que indexa.

Esto no es un problema cuando un artículo se publicó electrónicamente, digamos, en marzo de 2020, pero se asignó a la edición de agosto de 2020 de la revista. Sin embargo, plantea un problema cuando el documento se publicó electrónicamente en un año (por ejemplo, el 16 de noviembre de 2019) pero se asignó a otro año (por ejemplo, enero de 2020). El modelo anterior la considera una publicación de 2020, mientras que el nuevo modelo la considera una publicación de 2019. Las revistas que emplean un modelo de publicación continua en línea sin designación de número no se ven afectadas.

Los autores del informe , Marie McVeigh, Jefa de Integridad Editorial, y la Dra. Nandita Quaderi, Editora en Jefe de Web of Science, consideran los efectos de adoptar dos nuevos modelos de conteo: un modelo Retroactivo, en el que el próximo JIF se basa en datos anteriores; y un modelo Prospectivo, en el que comienzan a contar a partir de 2020.

En esencia, las revistas con altos niveles de autocitas y largos períodos de retraso entre la publicación electrónica y la designación impresa son particularmente sensibles a cambios masivos en su próxima puntuación JIF. Sin embargo, incluso las revistas con tasas de autocitas relativamente bajas y retrasos de publicación cortos se ven lo suficientemente afectadas como para cambiar su clasificación por encima de los competidores que no tienen datos de publicación electrónica en la Web of Science. Y, dado que la indexación de la fecha de publicación electrónica depende del editor, es probable que veamos grandes ganadores y grandes perdedores si Clarivate continúa con su nuevo modelo de conteo.