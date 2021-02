Los identificadores persistentes conectan un registro académico con muchas versiones

Persistent Identifiers Connect a Scholarly Record with Many Versions by Cynthia Hudson-Vitale and Judy Ruttenberg | ACRL February 18, 2021

Texto completo

En los últimos meses, hemos visto a grandes editoriales comerciales expresar una renovada preocupación por que el acceso abierto verde (OA) —compartir manuscritos de autor en repositorios abiertos— amenaza el registro académico dado qur múltiples versiones socavan la “versión del registro” (VOR). Los editores están presentando dos argumentos al respecto: (1) que múltiples versiones “inferiores” causarán confusión a los investigadores (y no estarán vinculadas a otros activos relacionados como datos y código) y, (2) que si los financiadores de investigación financian la ruta dorada (publicación en revistas de acceso abierto) y permitien que los autores compartan su trabajo en repositorios abiertos, la disponibilidad gratuita de manuscritos amenazará el flujo de financiación de esta ruta, que los editores necesitan para mantener la “versión de registro”.

Cuando los editores hablan de investigación y erudición vinculadas solo en términos de la transición del mercado al acceso abierto, es una visión inherentemente limitante de la investigación académica. En este contexto, la preocupación por la versión del registro refleja un interés comercial, no un valor académico. Como estrategia de gestión, insistir en solo versiones de registro alojadas por el editor no se alinea con un flujo de trabajo de investigación moderno que incluye múltiples herramientas y repositorios potenciales. Recientemente, varios editores han expresado su preocupación por la “versión de registro” con respecto a la ” Estrategia de retención de derechos ” de PlanS . Sin embargo, como se señaló en la respuesta de la cOAlition S, establecer y mantener relaciones con otras versiones de artículos o recursos de investigación ya ha demostrado ser exitoso en comunidades disciplinarias y académicas.

Mientras que la versión impresa publicada del artículo de investigación fue una vez la fuente autorizada de la investigación, los nuevos modos de publicación y la publicación de otros resultados de la investigación (preprints, protocolos, datos, código, etc.) han hecho que el término “versión de registro” todo menos irrelevante. El panorama de las comunicaciones académicas ya se ha trasladado a lo que Herbert Van de Sompel, Bianca Kramer y Jeroen Bosman llaman un “registro de versiones“, donde los identificadores persistentes (PID) mejoran la capacidad de descubrimiento y la vinculación de los resultados de la investigación independientemente de dónde se alojen esos resultados.

Sin embargo, esto no debe causar confusión a los investigadores, ya que estas versiones y activos se pueden vincular mediante identificadores persistentes. A través de la utilización de los identificadores persistentes digitales PID (como DOI, PURLs, ORCID, ROR, y RRIDs) los activos de investigación distribuidos pueden ser descubiertos y vinculados entre sí, y han afirmado relaciones.

La insistencia continua en la “versión del registro”, incluido el uso de la fecha VOR en lugar de la fecha de publicación para calcular los factores de impacto de la revista, es también un intento sutil de algunos editores comerciales de continuar ejerciendo control sobre todo el ecosistema de comunicaciones académicas y ser vistos. como autoridades únicas o administradores de publicaciones de investigación. Por lo tanto, existe una necesidad imperiosa de cambiar el diálogo de una única “versión de registro” a un “registro de versiones” que abarque múltiples versiones y resultados, y deje espacio para un entorno de publicación más diverso e inclusivo.

Las bibliotecas desempeñan un papel clave en la asociación en todo el ecosistema académico para garantizar un acceso equitativo y duradero al registro académico completo, trabajando con creadores, editores y organismos de estándares, y en diferentes modelos comerciales. Así que adoptemos el “registro de versiones” y promocionemos los PID para conectar los resultados de la investigación entre sí y con otros trabajos relacionados.