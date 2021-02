La biblioteca del loco: los libros más extraños jamás escritos

Edward Brooke-Hitching. The Madman’s Library: The Strangest Books, Manuscripts and Other Literary Curiosities from History. Simon & Schuster, 2020. ISBN 978-1-79720-730-8

Un viaje que nos lleva a los territorios más oscuros de la literatura, para buscar los libros más extraños jamás escritos y descubrir las fascinantes historias que hay detrás de su creación.

Esta fascinante y extraña colección recopila los libros más insólitos y oscuros de los confines de la imaginación humana a lo largo de la historia. La Biblioteca del Loco se adentra en sus territorios más oscuros a la caza de los libros y manuscritos más extraños jamás escritos, descubriendo las intrigantes historias que hay detrás de su creación.

Libros escritos con sangre y libros que matan, libros de los locos y libros que embaucan al mundo, libros invisibles a simple vista y libros tan largos que podrían destruir el Universo, libros llevados a la batalla y libros de código y cifrado cuyos secretos siguen sin descubrirse. Libros de hechizos, pergaminos de alquimista, libros vestibles, libros comestibles, libros para invocar demonios, libros escritos por fantasmas y mucho más se reúnen en la biblioteca más curiosamente extraña que se pueda imaginar.

Desde un pleito del siglo XV magníficamente decorado presentado por el Diablo contra Jesús hasta un Corán de 605 páginas escrito con la sangre de Saddam Hussein, pasando por el arte perdido de encuadernar libros con piel humana, se han desenterrado todas las extrañezas imaginables (y muchas inconcebibles).

Con cientos de imágenes extraordinarias y repleto de datos e historias entretenidas que descubrir, La biblioteca del loco es un compendio cautivador perfecto para bibliófilos, entusiastas de la literatura y coleccionistas intrigados por las rarezas extrañas, la historia oscura y lo macabro.