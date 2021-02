Digital 2021. The lastest insights into how people around the world use the Internet, social media, mobile devices and ecommerce. We Are Social y Hootsuite, 2021

Texto completo

El informe Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social va más allá de los típicos informes centrados en Norteamérica, ofreciendo una visión verdaderamente global de los cambios en el comportamiento del consumidor digital con datos clave sobre el estado de Internet, los móviles, las redes sociales y el comercio electrónico. El informe le ofrece una visión rápida del nuevo crecimiento de los comportamientos digitales, la adopción de los móviles, el uso de las redes sociales y las compras en línea.

Casi el 60% de la población mundial está ahora en el mundo digital. En el último año, la adopción digital se aceleró en todo el mundo, ya que la gente pasó más tiempo en línea. En la actualidad hay 4.660 millones de personas que utilizan Internet, casi el 60% de la población mundial, y el usuario medio de Internet pasa casi 7 horas al día, un 9% más que el año pasado. Esto significa que pasamos casi tanto tiempo en línea como durmiendo, y que pasamos aproximadamente el 40% de nuestra vida despierta utilizando dispositivos conectados.

Mil millones de nuevos usuarios de las redes sociales en los últimos 3 años. Los usuarios de las redes sociales aumentaron en más de un 13% durante el pasado año, lo que eleva el total mundial a casi 4.200 millones. Este espectacular aumento ha vuelto a situar a las redes sociales en el punto de mira de los profesionales del marketing. Como muestra la Encuesta de CMO, el gasto en medios sociales ha aumentado del 13,3% de los presupuestos de marketing en febrero de 2020 al 23,2% en junio de 2020, un aumento del 74%. Los directores de marketing prevén que las inversiones en redes sociales se mantendrán en un 23,4% de los presupuestos de marketing en 2021.

El año pasado fue un punto de inflexión para los baby boomers en Internet. La participación de los baby boomers en estas plataformas es alta: las usuarias de Facebook de entre 55 y 64 años publican una media de 10 veces al mes. Esto indica que los profesionales del marketing deberían aprovechar redes como Facebook como fuente de información sobre los clientes para dirigirse mejor a este grupo demográfico.

Más del 98% de los usuarios de cualquier plataforma de medios sociales utilizan también al menos otra plataforma social. De hecho, tener presencia en una o dos de las plataformas más grandes ofrece el mayor potencial para llegar a casi todos los usuarios de las redes sociales del mundo.

Cerca del 45% de los usuarios de Internet buscan productos en las redes sociales. El 45% de los usuarios de Internet de todo el mundo afirman ahora que recurren a las redes sociales cuando buscan productos o servicios, cifra que es aún mayor entre los usuarios de la generación Z, que afirman que es más probable que busquen marcas en las redes sociales que en los motores de búsqueda. Las marcas que quieran ganarse a los compradores tendrán que convertir las reseñas de productos, los comentarios y los vídeos en experiencias sociales inspiradoras.

La cantidad de dinero que la gente gastó en compras en línea de alimentos y artículos de cuidado personal se disparó en más de un 40% durante el año pasado, ya que los cierres de COVID-19 y las medidas de distanciamiento social llevaron a la gente a trasladar sus compras de comestibles en línea. Dado que la compra de alimentos en línea se convertirá en un hábito habitual para muchos compradores durante 2020, podemos esperar que estos comportamientos tengan un impacto duradero, incluso después de que haya pasado la pandemia.