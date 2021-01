La biblioteca como editora: nuevos modelos de comunicación académica para una nueva era.

Lippincott, Sarah Kalikman. Library As Publisher: New Models of Scholarly Communication for a New Era. E-book, Ann Arbor, MI: Against the Grain (Media), LLC, 2017, https://doi.org/10.3998/mpub.9944345. Accessed 21 Jan 2021.

¿Por qué tantas bibliotecas se dedican al negocio de la publicación en un momento en que la publicación académica se enfrenta a tantos desafíos? La publicación, después de todo, es un negocio complejo, y la tendencia en el mercado es a las economías de escala y a la consolidación de las editoriales más pequeñas en el entorno de las más grandes. No parece un momento propicio para que una biblioteca se convierta en una pequeña editorial independiente.

Entonces, ¿por qué las bibliotecas están haciendo esto? ¿En qué se parece o difiere esto de los servicios que prestan las editoriales comerciales? ¿Implica ofrecer los mismos servicios, o son nuevos modelos, tipos de contenido y necesidades que resultan de nuevas soluciones que se adaptan a los nuevos actores?

Este libro ayudará al lector a comprender el contexto de la publicación de las bibliotecas. También explora cuándo un programa de publicación es adecuado para una biblioteca y proporciona orientación para definir, lanzar o hacer crecer una iniciativa de publicación.