Criterios de indexación del DOAJ y cómo aplicarlos: una guía para las revistas de Acceso Abierto

Si publicas revistas de acceso abierto, el Directorio de revistas de acceso abierto (DOAJ) debería estar en la parte superior de tu lista de indización. La indización de DOAJ ha servido durante mucho tiempo como marca de calidad de las revistas para los académicos y sus instituciones, y hoy en día se está convirtiendo cada vez más en una norma fundamental de publicación de Acceso Abierto. Por ejemplo, el Plan S exige que las revistas que siguen una ruta de cumplimiento de la publicación de Open Access Journals (OAJ) sean indizadas en el DOAJ como parte de sus directrices de aplicación. Muchas organizaciones editoriales de OA utilizan también la indización en la DOAJ como parte de sus criterios de admisión, incluida la Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), que también exige que todos los miembros editores con revistas tengan por lo menos un título indizado en la DOAJ.

Además de servir como prueba de la calidad de la publicación, el hecho de que las revistas estén indizadas en la DOAJ puede ayudar a ampliar su alcance. Con más de 15.000 revistas, más de 1,2 millones de visitantes cada mes, y un flujo de metadatos de revistas continuamente actualizado que es captado por los principales servicios de descubrimiento, DOAJ es una poderosa plataforma para el conocimiento de las revistas.

Entonces, ¿cuáles son los criterios de indexación del DOAJ? ¿Y cómo se puede solicitar la inclusión de una o más revistas en el DOAJ?

La solicitud para el DOAJ es gratuita y una vez que hayas cumplido con todos los criterios de indexación, ¡podrás enviar una solicitud fácilmente!

Criterios de indexación del DOAJ



Desde que se puso en marcha en 2003, el DOAJ ha indizado más de 15.000 revistas de la OA en su base de datos. El índice está abierto a las revistas OA en todas las áreas temáticas y en todos los idiomas, e incluye una amplia variedad de publicaciones sobre STEM, Humanidades y Ciencias Sociales. Por lo tanto, TODAS las revistas de OA que cumplen los criterios de indización del DOAJ pueden y deben solicitar ser indizadas en el DOAJ.

Al más alto nivel, para ser admitidas en el DOAJ, las revistas deben ser publicaciones completas de Acceso Abierto. DOAJ define las revistas con plena OA como aquellas que ponen todos sus artículos en línea de forma libre e inmediata (sin período de embargo) bajo una licencia de Creative Commons o una licencia de derecho de autor abierta equivalente que permite a cualquiera “leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar con los textos completos de los artículos, rastrearlos para su indización, reutilizarlos como datos a un programa informático o para cualquier otro fin lícito”. Es posible que las revistas no requieran que los lectores se registren para ver su contenido.

Las revistas también deben publicar sistemáticamente por lo menos cinco artículos académicos al año dirigidos a investigadores o profesionales de su campo. Puedes encontrar más detalles sobre cómo el DOAJ define los artículos académicos, incluyendo criterios específicos para informes de casos clínicos y documentos de conferencias, aquí. Además, las revistas deben tener una URL única para cada uno de los artículos que publican, y los artículos deben estar disponibles en archivos individuales de texto completo en PDF o HTML.

Se alienta a las revistas a que sigan los “Principios de transparencia y mejores prácticas en la publicación académica“, que el DOAJ creó conjuntamente con el Comité de Ética de la Publicación (COPE), OASPA y la Asociación Mundial de Editores Médicos (WAME).

DOAJ pretende ser el lugar de referencia para que los académicos busquen contenidos de acceso abierto de calidad y revisado por pares y, como tal, tiene algunos criterios de inclusión bastante específicos. Los criterios de indexación del DOAJ son todos sencillos y relativamente fáciles de cumplir.