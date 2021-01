Marketing en la biblioteca: de la pasión a la práctica

Heinze, Jill Stover. Library Marketing: From Passion to Practice. E-book, Ann Arbor, MI: Against the Grain (Media), LLC, 2017, https://doi.org/10.3998/mpub.9944237. Accessed 21 Jan 2021.

¿Por qué los bibliotecarios tienen tantos problemas con el marketing? En un momento en que las universidades y los colegios exigen que las bibliotecas demuestren su valor y los usuarios tienen tantas otras opciones para descubrir información, parece extraño que los bibliotecarios se opongan tanto a una herramienta que les permita relacionarse estrechamente con los mismos usuarios que son el centro de las bibliotecas.

Como deja claro Jill Heinze en esta animada y apasionada sesión informativa, el marketing es una herramienta que permite a una institución evaluar su lugar en un mercado y comunicar el valor a sus usuarios basándose en las necesidades y problemas de éstos. Esta herramienta de comercialización no tiene por qué tener relación con las preocupaciones comerciales tradicionales y, de hecho, el marketing basado en la misión es ahora importante incluso para las instituciones con fines de lucro.

La adopción de conceptos clave de comercialización y planificación, dice Heinze, puede exigir que las bibliotecas replanteen las estructuras organizativas, las operaciones y las misiones, pero también demuestra que este replanteamiento puede ser totalmente acorde con la misión de las bibliotecas en un contexto educativo.