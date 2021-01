Cuando Paul Otlet predijo Internet en 1934

Wright, Alex. In 1934, fifty years before the first web browser, Cataloging the World. Paul Otlet and the Birth of the Information Age. Oxford University Press, 2014.

En 1934, cincuenta años antes del primer navegador web, Paul Otlet, el padre de la Documentación, describió un sistema de computadoras en red -o “telescopios eléctricos”- que permitiría a las personas buscar entre millones de documentos, imágenes y archivos de audio y vídeo interrelacionados. A medida que la red se extendía, preveía que uniría a individuos e instituciones de todas las clases, desde librerías y aulas locales hasta universidades y gobiernos. Llamó a todo esto una “red mundial”.

En un pasaje notablemente clarividente, escribió:

“Todo en el universo, y todo del hombre, sería registrado a distancia a medida que se produjera. De esta manera se establecerá una imagen en movimiento del mundo, un verdadero espejo de su memoria. A distancia, cada uno podrá leer el texto, ampliado y limitado al tema deseado, proyectado en una pantalla individual. De esta manera, cada uno, desde su sillón, podrá contemplar la creación en su totalidad o en algunas de sus partes.”

Paul Otlet

“Traité de documentation”

Editiones Mundaneum, 1934.

Paul Otlet describió un futuro entorno de red – el Mundaneum – que en muchos aspectos se asemeja a la Internet actual. Pero su visión se extendía mucho más allá del alcance de un simple depósito de información.

El Mundaneum que Otlet imaginó serviría como el centro neurálgico intelectual de un orden mundial post-nacional, conectando gobiernos, universidades, librerías y otras instituciones en una red de colaboración utópica.

En última instancia, Otlet imaginó que tal entorno permitiría que las fronteras nacionales se disolvieran, eliminaría las causas de la guerra, y permitiría a la humanidad dar un salto colectivo hacia un estado de ser más armonioso e iluminado.

