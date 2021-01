Los derechos humanos en la era de las plataformas de redes sociales

Human Rights in the Age of Platformsnull, [e-Book] The MIT Press, 2019

Hoy en día, empresas como Apple, Facebook, Google, Microsoft y Twitter desempeñan un papel cada vez más importante en la forma en que los usuarios se forman y expresan sus opiniones, encuentran información, debaten, discrepan, se movilizan y mantienen su privacidad. ¿Cuáles son las implicaciones en materia de derechos humanos de un dominio en línea gestionado por plataformas de propiedad privada? Según los Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Pero este objetivo depende de la voluntad de los Estados de codificar dichas normas en reglamentos comerciales y de que las empresas las cumplan. En este volumen, los colaboradores de todos los estudios de derecho e Internet y de los medios de comunicación examinan el estado de los derechos humanos en la sociedad de plataforma actual.