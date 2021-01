El impacto de la enseñanza de la biblioteca en el éxito de los estudiantes de pregrado: un estudio de cuatro años

The Impact of Library Instruction on Undergraduate Student Success: A Four-Year Study Jennifer Rowe, Julie Leuzinger, Carol Hargis, and Karen R. Harker. The Impact of Library Instruction on Undergraduate Student Success: A Four-Year Study. Association of College and Research Libraries, vol. 82, n.1 (2021)

Durante un período de cuatro años, los bibliotecarios recopilaron datos de los estudiantes de pregrado que asistían a una de las sesiones de instrucción única de composición básica de inglés basadas en clases proporcionadas en una gran universidad que otorga un doctorado respaldada por el estado. Los datos de los estudiantes que asistieron a la instrucción en la biblioteca se anonimizaron y se compararon con los mismos puntos de datos para los estudiantes que estaban inscritos en la clase de inglés pero no asistieron a la instrucción en la biblioteca. Los autores compararon los indicadores de éxito de los estudiantes para los grupos de control y tratamiento y encontraron una correlación positiva entre asistir a la instrucción en la biblioteca y el éxito de los estudiantes.