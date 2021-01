Desarrollo de Recursos de Datos Abiertos Vinculados Lingüísticamente para la Investigación Colaborativa de Datos en las Ciencias del Lenguaje

Development of Linguistic Linked Open Data Resources for Collaborative Data-Intensive Research in the Language Sciencesnull, . [e-Book] The MIT Press, 2019

Texto completo

Este libro es el producto de un taller internacional dedicado a abordar la accesibilidad a los datos en el campo de la lingüística. Por lo tanto, es vital para la misión del libro que su contenido sea de acceso abierto. La lingüística como campo permanece detrás de muchos otros en cuanto a manejo de datos y estrategias de accesibilidad. El problema es particularmente agudo en el subcampo de la adquisición de idiomas, en el que se necesitan archivos de sonido lingüísticos internacionales como referencia. Las preocupaciones de los lingüistas están muy vinculadas a la cantidad de información acumulada por los investigadores individuales a lo largo de los años, que sigue siendo fragmentada e inaccesible para la comunidad en general. Estas preocupaciones son compartidas por otros campos, pero la lingüística hasta la fecha ha visto pocos esfuerzos por abordarlas. Esta colección, emprendida por una serie de destacados expertos en la materia, representa un gran paso adelante. Su alcance internacional y la combinación interdisciplinaria de académicos/bibliotecarios/consultores de datos proporcionará una importante contribución al campo.