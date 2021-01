Wikipedia @ 20: historias de una Revolución Incompleta

Wikipedia @ 20: Stories of an Incomplete Revolution, edited by Joseph Reagle and Jackie Koerner. Massachusetts: MIT, 2020

Los primeros veinte años de Wikipedia: cómo lo que comenzó como un experimento de colaboración se convirtió en la obra de referencia más popular del mundo. Lo que comenzó casi por accidente, una wiki adjunta a una incipiente enciclopedia en línea, se ha convertido en la obra de referencia más popular del mundo. Considerada al principio como el equivalente académico de una Big Mac, Wikipedia es ahora conocida por su fuente confiable y como un bastión de interacción (mayormente) razonada. ¿Cómo ha permanecido Wikipedia, construida sobre un modelo de colaboración radical, fiel a su misión original de “acceso libre a la suma de todo el conocimiento humano” cuando otros fenómenos tecnológicos han pasado a las plataformas publicitarias? En este libro, académicos, activistas y voluntarios reflexionan sobre los primeros veinte años de Wikipedia, revelando conexiones entre disciplinas y fronteras, idiomas y datos, lo profesional y lo personal.

Los colaboradores consideran la historia de Wikipedia, la riqueza de las conexiones que la sustentan y su visión fundadora. Sus ensayos se centran, entre otras cosas, en el paso del desconcierto al respeto en la cobertura de prensa de Wikipedia; en Wikipedia como “el laboratorio más importante de la historia para la investigación científica social e informática”; y en el reconocimiento de que el “acceso libre” incluye no sólo el acceso al material, sino la libertad de contribuir, es decir, que la suma de todo el conocimiento humano está sesgada por quien lo documenta.