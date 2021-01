Un nuevo mandato destaca los costos y beneficios de hacer que todos los artículos científicos sean de lectura gratuita

A new mandate highlights costs, benefits of making all scientific articles free to read. Nature. By Jeffrey BrainardJan. 1, 2021 , 12:01 AM

En 2018, un grupo de financiadores, en su mayoría europeos, hizo una propuesta importante al mundo de las publicaciones científicas al proponer una regla sin precedentes: los científicos financiados por ellos tendrían que hacer que los artículos de revistas desarrollados con su apoyo fueran inmediatamente libres de leer una vez publicados.

El nuevo requisito, que entra en vigencia a partir de este mes, busca cambiar décadas de tradición en la publicación científica, mediante la cual los científicos publican su investigación en revistas de forma gratuita y los editores ganan dinero cobrando a las universidades y otras instituciones por suscripciones. Los defensores del nuevo esquema, llamado Plan S (la “S” significa el “impacto” previsto para el status quo), esperan romper las barreras de pago por suscripción y acelerar el progreso científico al permitir que los hallazgos se compartan más libremente. Esta propuesta es parte de un cambio mayor en la comunicación científica que comenzó hace más de 20 años y que recientemente ha cobrado impulso.

Sin embargo, el grupo, que se llama a sí mismo Coalición S, no ha cumplido su aspiración inicial de catalizar un movimiento verdaderamente internacional. Los funcionarios de los tres principales productores de artículos científicos (China, India y Estados Unidos) han expresado su apoyo general al acceso abierto, pero no han firmado el Plan S. Su mandato para el acceso abierto inmediato se aplicará a los autores que produjeron solo alrededor de 6 % de los artículos del mundo en 2017, según una estimación de la firma de análisis Clarivate, editor de la base de datos Web of Science.

Aún así, hay razones para pensar que la Coalición S tendrá un impacto enorme, dice Johan Rooryck, director ejecutivo de la Coalición S y lingüista de la Universidad de Leiden. En 2017, el 35% de los artículos publicados en Nature y el 31% de los de Science citaron al menos a un miembro de la coalición como fuente de financiación. “Las personas que reciben financiación [de la Coalición S] son científicos muy prominentes que publican artículos muy visibles”, dice Rooryck. En un signo dramático de esa influencia, las familias de revistas de Nature y Cell Press -establecimientos de publicaciones de alto perfil- anunciaron en las últimas semanas que permitirían a los autores publicar artículos fuera de su barrera de pago, a cambio de grandes honorarios.

Otros acontecimientos recientes apuntan a un creciente apoyo al acceso abierto. En 2017, por primera vez, la mayoría de los nuevos trabajos de todas las disciplinas académicas, la mayoría de ellos en el ámbito de las ciencias, se publicaron en acceso abierto, según la Iniciativa Curtin Open Knowledge Initiative. Más recientemente, la mayoría de los principales editores eliminaron las barreras de pago de los artículos sobre COVID-19 el año pasado en un intento de acelerar el desarrollo de vacunas y tratamientos.

A pesar de estos y otros signos de impulso, algunos especialistas en publicaciones dicen que el Plan S y otras medidas de acceso abierto podrían resultar estresantes desde el punto de vista financiero y, en última instancia, insostenibles para las editoriales y las instituciones de investigación y los autores que pagan la factura. A medida que continúa el debate sobre cuán lejos y rápido irá el movimiento, Science ofrece esta guía para los autores que se preparan para sumergirse en él.

¿Cómo beneficia el acceso abierto a los autores?

Los autores que hacen que su trabajo sea de acceso abierto pueden obtener beneficios, pero su magnitud depende en parte de lo que se mida.

Una vara de medir es el impacto de la publicación. Algunos estudios han informado de que los artículos en acceso abierto tienen un impacto de hasta el triple de citaciones de promedio, en comparación con los de pago. Por lo que en principio es más probable que los autores publiquen sus mejores trabajos de acceso abierto, lo que podría aportarles más citas. Un análisis reciente en el que se utilizaron métodos estadísticos para controlar esta tendencia encontró una ventaja de citaciones mucho más modesta para el acceso abierto -8%- y sólo para una minoría de artículos “superestrella”.

Mark McCabe, de la Escuela de Negocios SKEMA, y Christopher Snyder, del Dartmouth College, estudiaron la forma en que las citas de los artículos cambiaron cuando sus volúmenes de revistas pasaron de estar detrás de barreras de pago a ser de acceso totalmente abierto, y las compararon con las citas de los artículos que seguían estando protegidos por barreras de pago. Para cada artículo de su muestra de más de 200.000 trabajos en ecología y otros campos, los investigadores tuvieron en cuenta otras características que afectan a las citas, como la edad del trabajo: Los artículos recién publicados suelen recibir más citas al principio, pero menos después. La modesta ventaja en materia de citaciones que ofrece el acceso abierto se acumula únicamente en los trabajos de alta calidad, definidos como aquellos que ya han obtenido 11 o más citas durante un período de dos años antes de que el trabajo sea de acceso abierto, según informaron McCabe y Snyder en noviembre de 2020.

En otros estudios se ha comprobado que los artículos de libre acceso tienen un mayor alcance por otras medidas, entre ellas el número de descargas y de consultas en línea. También tienen una ventaja en las puntuaciones de Altmetric, un recuento de las menciones de un artículo en los medios sociales, las noticias y documentos de política.

Estas menciones no académicas refuerzan los informes que el acceso abierto permite a un público más amplio, más allá de la comunidad científica básica, leer los resultados de las investigaciones. En noviembre de 2020, Springer Nature y sus socios publicaron los resultados de una encuesta a 6000 visitantes de sus sitios web. Informaron que un “asombroso” 28% eran usuarios generales, incluyendo pacientes, profesores y abogados. Otro 15% trabajaba en la industria o en trabajos médicos que requerían que leyeran pero no publicaran investigación.

Incluso para los investigadores que pueden leer revistas por suscripción a través de las bibliotecas de su institución, el acceso abierto podría permitir un acceso más rápido a los artículos de las revistas a las que la institución no está suscrita. Alrededor del 57% de los académicos encuestados dijeron que “casi siempre” o “frecuentemente” tenían problemas para acceder al contenido completo de los artículos de Springer Nature.

¿Cómo funciona el acceso abierto para los autores?

Las rutas para el acceso abierto viene en diferentes modelos, o colores, cada uno con sus propios costos y beneficios.

En lo que se llama acceso abierto de oro, los artículos llevan una licencia que los hace disponibles libremente en su publicación. Típicamente el editor cobra una tarifa para compensar la pérdida de ingresos por suscripción y cubrir el costo de la publicación. En los últimos años, la media pagada, después de los descuentos, fue de alrededor de 2600 dólares, según un estudio de 2020 de Nina Schönfelder de la Universidad de Bielefeld. Revistas más selectivas, como The Lancet Global Health, han cobrado hasta 5.000 dólares. La familia de revistas Nature Research ha fijado su cuota máxima de acceso abierto en 9.500 euros (unos 11.600 dólares), y Cell Press cobrará 9900 dólares por su buque insignia, Cell. Algunas revistas son de acceso abierto totalmente oro; otras, “híbridas”, ofrecen a los autores la posibilidad de elegir entre la publicación gratuita detrás de una barrera de pago o el acceso abierto por una tarifa.

Un número cada vez mayor de universidades e instituciones de investigación, especialmente en Europa, están haciendo acuerdos de “lectura y escritura” en los que pagan a un editor una tarifa única que cubre la publicación de acceso abierto para sus autores y también permite a las personas en sus campus leer el contenido que permanece detrás de las barreras de pago. El mayor acuerdo de este tipo se alcanzó en 2019 entre Springer Nature y 700 instituciones de investigación y bibliotecas alemanas. Desde el primer acuerdo de este tipo en 2015, el número aumentó a 137 en 2020, según el Registro de Acuerdos Transformativos de ESAC. Sin embargo, los acuerdos del año pasado cubrieron las tasas de publicación de sólo el 3% de los artículos producidos a nivel mundial.

Una variante llamada acceso abierto verde permite a los autores evitar las tasas de publicación. En este acuerdo, los autores publican en revistas -incluso en aquellas que utilizan barreras de pago en lugar de cobrar a los autores- pero también hacen que su artículo esté disponible gratuitamente en un repositorio en línea. La política de los Estados Unidos ya exige que las versiones finales publicadas de los artículos desarrollados con financiación federal se depositen en un plazo de 12 meses en un repositorio como el PubMed Central de los National Institutes of Health, y muchos editores lo hacen automáticamente. Otros autores pueden usar herramientas en línea para encontrar los repositorios. El Directorio de Repositorios de Acceso Abierto enumera más de 5500 de ellos.

Los editores suelen imponer un embargo de 6 o 12 meses antes de que los autores puedan depositar la versión final, revisada por pares, de un artículo de pago, pero esto contradice el requisito del Plan S para el acceso abierto inmediato. (Las políticas de embargo de miles de revistas en todo el mundo están enumeradas en una base de datos llamada Sherpa/Romeo). Como compromiso, muchos editores, incluida la familia de revistas Science, permiten a los autores publicar inmediatamente una versión casi definitiva, revisada por pares, de un artículo en un depósito institucional. El Plan S acepta esta forma de acceso abierto verde, pero ha añadido una controvertida disposición para que estos manuscritos aceptados sean licenciados para su distribución gratuita. Algunos editores se han quejado de que este enfoque amenaza sus ingresos por suscripción porque podría ampliar la lectura gratuita de estos artículos.

Rooryck dice que la Coalición S hizo un sondeo entre las principales editoriales y descubrió que ninguna tenía previsto rechazar sistemáticamente los manuscritos presentados financiados por los miembros de la Coalición S debido a la perspectiva de que los autores los publicaran inmediatamente cuando fueran aceptados. Un portavoz del gigante editorial Elsevier dijo a Science que todas sus revistas ofrecerán a los autores financiados por los miembros de la Coalición S la opción de publicar el acceso abierto por una cuota, lo que permitirá a los autores cumplir con el Plan S sin violar los embargos.

¿Son asequibles los honorarios de publicación para los autores?

El lugar donde trabaja un investigador influye en gran medida en la cantidad de dinero disponible para las tarifas de acceso abierto. En Europa, las instituciones utilizaron fondos internos específicos para pagar las tasas del 50% de los artículos que sus autores publicaron en revistas híbridas (las que publican tanto contenido de acceso abierto como de suscripción), pero en el resto del mundo, la cifra fue sólo del 25%, según una encuesta realizada en 2020 por Springer Nature. Los autores también recurren a financiadores y otras fuentes, incluyendo sus propios fondos personales. Los académicos europeos informaron que pagaron de sus propias carteras sólo el 1% de los artículos, comparado con el 16% en otros países.

En Italia, la nueva cuota de acceso abierto del grupo Nature de 9500 euros ha irritado a algunos investigadores. Esa cifra es “una locura, no hay manera de justificar eso”, dice Manlio De Domenico, que dirige un laboratorio científico de la red en la Fundación Bruno Kessler. El presupuesto anual de investigación para su laboratorio de 10 personas incluyó recientemente un total de 8.000 euros en concepto de cuotas de acceso abierto para todo el año. “Podemos gastar mejor el dinero de otra manera”, dice, para pagar a los estudiantes de doctorado y, en tiempos normales, financiar los viajes a conferencias y otros laboratorios. “Para mí, la compensación es clara”. (El grupo Nature dice que el precio refleja sus costos para producir tales revistas altamente selectivas; las revistas normalmente no cobran por los artículos que revisan pero no publican).

Tampoco las tarifas de publicación de libre acceso se ajustan a las leyes de la demanda. Cabría esperar que los honorarios aumenten con el prestigio de la revista, pero un estudio reciente de Schönfelder sugiere que eso no siempre es cierto. Examinó la relación entre los honorarios pagados por los financiadores del Reino Unido y el factor de impacto -una medida basada en el número medio de citas por artículo- de las revistas en las que aparecieron los trabajos. Encontró una fuerte correlación en las revistas que sólo publicaban artículos de acceso abierto, pero una correlación más débil con las revistas híbridas. Las revistas híbridas tendían a costar también más que las revistas de acceso abierto puro.

En un documento publicado el año pasado, Schönfelder sugirió que sus conclusiones reflejaban el legado de los precios de suscripción de las grandes editoriales tradicionales como Elsevier y Springer Nature, que publican muchas revistas híbridas. Estas empresas altamente rentables con grandes cuotas del mercado editorial han operado con una presión competitiva limitada. “Si [su] comportamiento en materia de precios sale adelante, la transformación del acceso abierto tendrá un costo mucho más alto de lo que se espera hoy en día”, escribió Schönfelder.

Un cambio completo hacia el acceso abierto podría llevar a los editores a aumentar aún más las tarifas de publicación, para tratar de compensar la pérdida de ingresos por suscripción, dice Claudio Aspesi, consultor de la industria editorial con sede en Suiza. Aunque algo más del 30% de todos los artículos publicados en 2019 eran de acceso abierto, las suscripciones seguían representando más del 90% de los ingresos de las editoriales ese año, según Delta Think, una empresa de consultoría y marketing.

La Coalición S trata de ejercer una presión a la baja sobre los precios mediante el aumento de la transparencia. Cuando se publica la investigación, el Plan S exige a las editoriales que revelen a los financiadores la base de sus precios, incluido el costo de servicios como la corrección de pruebas, la edición de textos y la organización de la revisión por pares. Rooryck dice que la coalición compartirá la información con los autores y las bibliotecas, muchos de los cuales ayudan a financiar las tarifas de publicación. Espera que la práctica aumente la competencia de precios o proporcione “como mínimo, la confianza de que algunos de estos precios son justos”.

¿Quién tiene dudas sobre el acceso abierto?

A pesar del amplio reconocimiento por parte de científicos, editores, bibliotecarios y responsables políticos de los posibles beneficios del acceso abierto, muchos se muestran reacios a ir a por todas.

Incluso en Europa, donde el movimiento a favor del acceso abierto ha sido especialmente fuerte, el Plan S es inusual. De 60 financiadores encuestados en 2019, sólo 37 tenían una política de acceso abierto, y sólo 23 vigilaban su cumplimiento, según un informe preparado para SPARC Europa, una organización sin fines de lucro que aboga por el acceso abierto.

Algunos autores también siguen dudando. En múltiples encuestas, los autores han clasificado la publicación de acceso abierto por debajo de su necesidad de publicar en revistas prestigiosas y de gran impacto para obtener la titularidad y la promoción. Y pueden desconfiar de la percepción de algunos científicos de que las revistas que sólo publican artículos de la ruta dorada de acceso abierto carecen de rigor. (Ese punto de vista, dicen los investigadores, puede reflejar que esas revistas son relativamente nuevas, lo que reduce su factor de impacto).

En un estudio reciente también se insinúa la existencia de desigualdades y se constata que los investigadores establecidos y financiados en instituciones prestigiosas tienen más probabilidades de pagar por publicar sus trabajos en acceso abierto. Anthony Olejniczak y Molly Wilson, del Centro de Investigación de Análisis Académico, que forma parte de una empresa de datos de Columbus (Ohio), examinaron las pautas demográficas y de publicación de más de 180.000 investigadores estadounidenses. En total, el 84% de los científicos biológicos y el 66% de los científicos físicos y matemáticos han sido autores o coautores de al menos un artículo de la ruta dorada de libre acceso entre 2014 y 2018. Esos autores tenían más probabilidades de tener un cargo más alto y de recibir ayudas federales y de trabajar en una de las 65 principales universidades de investigación que pertenecen a la Asociación de Universidades Americanas, según informan Olejniczak y Wilson en un próximo artículo en Quantitative Science Studies.

Olejniczak y Wilson plantean la hipótesis de que los científicos que deciden pagar por el acceso abierto no sólo necesitan recursos financieros, sino también la sensación de seguridad laboral que confiere la titularidad. “Esta es una buena noticia, una mala noticia”, dice Olejniczak. “El acceso abierto está prosperando, y está creciendo”. Pero, añade, los editores que cobran las cuotas deben considerar formas de acomodar una mayor diversidad de autores.

¿Son asequibles las tasas de publicación para las universidades?

Un principio del movimiento de acceso abierto ha sido que las tarifas de publicación pueden financiarse redirigiendo el dinero que las bibliotecas universitarias gastan actualmente en suscripciones a revistas, pero esa suposición se cuestiona. Aunque los acuerdos “transformadores” que abarcan tanto la lectura como la publicación de artículos han aumentado rápidamente el porcentaje de artículos publicados en acceso abierto en algunas instituciones, los detalles de esos acuerdos (como los tradicionales, de sólo suscripción) suelen ser secretos y tienen otras características que dificultan la comparación de los costos finales. La comparación de los costos entre las instituciones también es difícil porque estas ofertas suelen incluir grandes paquetes de revistas, y el coste exacto varía según la institución.

No obstante, está claro que hacer que la mayoría de los artículos estén en acceso abierto podría suponer un golpe para los presupuestos de las bibliotecas de las universidades de investigación intensiva cuyos científicos publican la mayoría de los artículos. Muchas instituciones que publican poca investigación ahorrarían dinero al eliminar las suscripciones y permitir que los miembros de la universidad lean los artículos gratuitamente, dicen los analistas, y los editores tratarían de recuperar los ingresos perdidos a través de las tarifas de publicación.

Pay It Forward, un informe publicado por bibliotecarios de la Universidad de California (UC) y sus colegas en 2016, sigue siendo uno de los análisis más completos del impacto de estos cambios en las universidades. Calcularon lo que cada uno de los 10 campus de la UC y tres instituciones en comparación habrían pagado para publicar como acceso abierto de la ruta dorada de todos los artículos de entre 2009 y 2013 en los que figuraba uno de sus profesores como autor correspondiente.

Un hallazgo clave: En la mayoría de las instituciones de investigación intensiva estudiadas -como los campus de la UC en Los Ángeles y San Francisco y la Universidad de Harvard- la simple reorientación de los fondos de las suscripciones a las revistas no cubriría las cuotas de acceso abierto. Esas instituciones podrían cobrar la diferencia a las subvenciones federales, pero aún así tendrían que cubrir las tarifas de los trabajos de los estudios realizados sin financiación de subvenciones. Harvard, por ejemplo, podría tener que aumentar su gasto total en bibliotecas en un 71%, o casi 6 millones de dólares.

Las universidades ricas como Harvard podrían potencialmente aprovechar sus enormes dotaciones y sus copiosos fondos de investigación para cubrir estos costos, pero otras universidades podrían tener dificultades. Los presupuestos de las bibliotecas universitarias de los EE.UU. han ido a la zaga de la tasa de inflación en la educación superior durante años y ahora se enfrentan a recortes debido a la pandemia del coronavirus.

Algunos investigadores entrevistados para el estudio de la UC dijeron que eran reacios a gastar el dinero de las subvenciones en tarifas de publicación de acceso abierto porque se consumirían los fondos para la investigación. “Pero en la práctica, encontramos que los investigadores están gastando independientemente millones de dólares” de las subvenciones en honorarios, dice MacKenzie Smith, bibliotecaria universitaria de UC Davis y una de las coautoras del estudio. La UC está llevando a cabo un experimento que limita la contribución de las universidades a las tasas de publicación por artículo para animar a los miembros de la universidad a considerar otras fuentes de financiación y revistas con tasas más bajas. “Queremos que los autores se comprometan más en el aspecto del costo de la publicación, o al menos que lo tengan en cuenta”, dice Smith.

¿Es el acceso abierto el futuro de la publicación científica?

Si el pago por la publicación de acceso abierto se convierte en la ruta predeterminada para los científicos, y los editores suben los precios como se espera, muchos analistas temen que la publicación se convierta en un lujo que sólo los investigadores mejor financiados pueden permitirse. Eso podría crear un ciclo de auto-refuerzo en el que los investigadores bien financiados publiquen más, atrayendo potencialmente más atención y más financiación.

Si eso sucede, podría ser especialmente difícil para los investigadores y autores de los primeros años de su carrera en el mundo en desarrollo que carecen de sus propias subvenciones, y para los de disciplinas que tradicionalmente reciben menos fondos, como las matemáticas. Aunque las editoriales ofrecen exenciones para los autores, muchas no siempre cubren la totalidad de los honorarios de publicación o revelan qué porcentaje de las solicitudes conceden.

Las sociedades pequeñas sin fines de lucro que actualmente dependen de las cuotas de suscripción de sus revistas también podrían salir perdiendo en un mundo de acceso abierto, porque la dinámica del modelo de pago por publicación tiende a favorecer a las editoriales y las revistas que producen un gran volumen de artículos, lo que permite economías de escala.

“Me preocupa que en el afán de ir hasta el final” para que una mayor parte de los artículos sean de acceso abierto, “podríamos acabar perjudicando realmente a la empresa científica”, dice Sudip Parikh, director general de AAAS, que publica la familia de revistas Science. Una de ellas, Science Advances, cobra una tarifa de acceso abierto de 4.500 dólares, mientras que el resto opera en el modelo tradicional de sólo suscripción. Parikh dice que AAAS está considerando otras opciones para que los artículos sean de lectura libre, “No pretendo saber la respuesta todavía”, dice. “Pero parece que hay otras posibilidades” además de las tarifas de publicación.

Un modelo para sostener el acceso abierto sin depender de las tarifas de publicación por artículo viene de América Latina. Brasil y otros países han financiado la creación de revistas y depósitos de artículos de acceso abierto gratuitos, y la región en 2019 tenía el porcentaje más alto del mundo de artículos académicos disponibles en acceso abierto, 61%, según la Iniciativa Curtin de Conocimiento Abierto.

Continúa el debate sobre cómo controlar los costos de publicación. Muchos defensores del acceso abierto afirman que para hacerlo más asequible será necesario un gran cambio en la cultura de la ciencia. En particular, los comités de titularidad y promoción tendrán que reducir sus expectativas de que los autores publiquen en revistas prestigiosas y costosas.

Pero algunos sostienen que, aunque los financiadores y las instituciones deban pagar más dinero para ayudar a los autores a publicar en el acceso abierto, la posibilidad de acelerar el descubrimiento científico justificaría el costo adicional. Los ingresos anuales de la industria editorial de revistas, de unos 10.000 millones de dólares, representan menos del 1% del gasto mundial total en I+D y, desde este punto de vista, es razonable desviar una mayor parte del total a comunicaciones académicas que son esenciales para hacer funcionar toda la empresa.

Sin embargo, es poco probable que todos los artículos científicos lleguen a ser de acceso abierto, dice Rick Anderson, bibliotecario universitario de la Universidad Brigham Young, quien ha escrito extensamente sobre modelos de negocios para la publicación de revistas. “Me parece que las barreras al acceso abierto universal son demasiado grandes”, dice. “Cada modelo de acceso abierto resuelve algunos problemas y crea otros”.

“Lo que creo que es mucho más probable en el futuro, casi inevitable, es un panorama bastante diverso de modelos de acceso abierto y de suscripción”, añade Anderson. “Todavía no he visto nada que me haya convencido de que el acceso de peaje [por suscripción] vaya a desaparecer por completo”.