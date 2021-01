Tenzing permite documentar la contribución de cada investigador en un artículo a través de CRediT

Tenzing

Actualmente la ciencia se lleva a cabo a través de equipos de personas, no de individuos en solitario. Los diferentes miembros del equipo a menudo tienen diferentes roles. Sin embargo, hasta hace aproximadamente una década, las revistas seguían funcionando como si no hubiera necesidad de proporcionar más información que una lista de nombres. Alguna información podría inferirse tentativamente del orden de los nombres en la lista, pero la forma en que se determina el orden refleja prácticas a menudo no escritas en torno a la autoría que pueden ser oscuras para las personas fuera de un subcampo y pueden diferir sustancialmente entre los laboratorios.

Por lo que para muchas instituciones de financiación es difícil determinar los tipos de contribuciones típicamente involucradas en diferentes tipos de proyectos. En las últimas décadas, muchas revistas han comenzado a alentar, y algunas a exigir, que los equipos den alguna indicación de quién hizo qué en el trabajo informado por un artículo. En algunas revistas, esto se hace en una breve sección de “nota del autor” o “información del autor”. Gracias a este desarrollo, es más probable que los investigadores obtengan el reconocimiento específico que merece.

Tenzing, es una aplicación basada en la web que facilita a los investigadores indicar quién hizo qué en sus investigaciones. Tenzing ayuda a los investigadores a registrar al principio de un proyecto las expectativas en torno a los diferentes roles de los investigadores en un proyecto, y facilita la vida cuando llega el momento de enviar el artículo a una revista.

La aplicación lleva el nombre del sherpa nepalí-indio Tenzing Norgay, quien fue una de las dos personas que alcanzó la cima del monte Everest por primera vez. A pesar de su contribución esencial, el logro se le atribuye menos a él que a su compañero, el alpinista neozelandés Edmund Hillary.

Para abordar esto, se necesitan taxonomías estandarizadas para los tipos de contribuciones realizadas a proyectos científicos. Una de esas taxonomías, desarrollada en 2014, es CRediT, la Taxonomía de roles de colaborador, que desde entonces ha sido utilizada por docenas de editores.

Tenzing utiliza un formato estandarizado llamado CRediT, la taxonomía de roles de colaborador.

CRediT (Taxonomía de roles del colaborador) es una taxonomía de alto nivel, que incluye 14 roles, que se puede utilizar para representar los roles que suelen desempeñar los contribuyentes a la producción científica académica. Los roles describen la contribución específica de cada colaborador a la producción académica.

Tenzing ayuda a los equipos a usar CRediT para indicar en qué área de un proyecto contribuyó cada persona. Tenzing puede ser útil incluso si se enviará un manuscrito a una revista que no requiere ni respalda CRediT.

Los usuarios de Tenzing ingresan información en una plantilla de hoja de Google. Hay una columna para cada una de las 14 categorías de contribución a la investigación de CRediT y una fila para el nombre de cada colaborador del proyecto.

Los investigadores marcan las columnas para indicar en qué áreas contribuyeron (o en las que planean contribuir, si esto se está haciendo en la etapa de planificación).

Después de que los investigadores cargan la hoja de cálculo completa, Tenzing puede generar varios resultados, como la información CRediT en forma de oración en prosa, adecuada para la sección Información del autor de un artículo de revista.