Desiertos de noticias y periódicos fantasmas: ¿sobrevivirán las noticias locales?

News deserts and ghost newspapers: will local news survive? University of North Carolina at Chapel Hill Department of Pediatrics, Sep 15, 2020

Texto completo

Se denomina “Desierto de noticias” (news deserts) a una comunidad, ya sea rural o urbana, con acceso limitado al tipo de noticias e información creíble y completa que alimenta la democracia a nivel de base. Un desierto de noticias se refiere a una comunidad que ya no es cubierta por los diarios. El término surgió en los Estados Unidos después de que cientos de diarios y semanarios fueran cerrados en los años 2000 y 2010.

Este informe es el cuarto sobre el estado de las noticias locales producido por la Escuela Hussman de Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Mide lo que se ha perdido, a la vez que evalúa lo que debe hacerse si queremos alimentar y revivir un vibrante paisaje informativo en la tercera década del siglo XXI.

La primera sección de este informe, “El paisaje de las noticias en 2020: Transformado y disminuido”, examina la pérdida de noticias locales, desde finales de 2004 -cuando la publicidad, la circulación y el empleo en los periódicos estaban en sus niveles máximos o cerca de ellos- hasta finales de 2019, proporcionando una instantánea del panorama informativo antes de que el coronavirus se hiciera con el control de la economía. Evalúa no sólo el estado actual de los periódicos locales, sino también el de los sitios digitales locales, las organizaciones de noticias étnicas y los medios de difusión pública. La segunda sección, “El paisaje informativo del futuro: Transformado… y renovado…” establece la necesidad de reimaginar soluciones periodísticas, empresariales, tecnológicas y políticas.