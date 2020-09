ResearchGate versus Google Scholar: ¿Cuál encuentra más citas tempranas?

Thelwall, M., & Kousha, K. (2017). ResearchGate versus Google Scholar: Which finds more early citations? Scientometrics, 112(2), 1125–1131. https://doi.org/10.1007/s11192-017-2400-4

Texto completo

ResearchGate ha lanzado su propio índice de citas extrayendo citas de los documentos cargados en el sitio y reportando los recuentos de citas en las páginas de perfil de los artículos. Dado que los autores pueden cargar preprints en ResearchGate, puede usarlas para proporcionar evidencia de impacto temprana para nuevos artículos.

Este artículo evalúa si el número de citas encontradas para artículos recientes es comparable a otros índices de citas utilizando 2675 artículos de bibliotecas y ciencias de la información publicados recientemente.

Los resultados muestran que en marzo de 2017, ResearchGate encontró menos citas que Google Scholar, pero más que Web of Science y Scopus. Esto fue válido para el conjunto de datos en general y para las seis revistas más importantes que contiene. ResearchGate se correlacionó más fuertemente con las citas de Google Scholar, lo que sugiere que ResearchGate no está aprovechando predominantemente una fuente de datos fundamentalmente diferente a la de Google Scholar. No obstante, el intercambio de preimpresiones en ResearchGate es lo suficientemente importante como para que los autores lo tomen en serio.