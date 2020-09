Apoyo de las bibliotecas a la investigación en lengua y literatura

Cooper, Danielle, et al. “Supporting Research in Languages and Literature.” Ithaka S+R. 9 September 2020. Web. 13 September 2020. https://doi.org/10.18665/sr.313810

El programa de servicios de apoyo a la investigación de Ithaka S + R investiga cómo las necesidades de apoyo a la investigación de los académicos varían según la disciplina. Desde 2018 hasta principios de 2020, Ithaka S + R examinó los métodos y prácticas de investigación cambiantes de los académicos de la lengua y la literatura en los Estados Unidos con el objetivo de identificar servicios para apoyarlos mejor. El objetivo de este informe es proporcionar resultados prácticos para las organizaciones, instituciones y profesionales que apoyan los procesos de investigación de los estudiosos de la lengua y la literatura.

Este proyecto se llevó a cabo en colaboración con equipos de investigación de catorce bibliotecas universitarias estadounidenses. Se contó con la Asociación de Idiomas Modernos (MLA) como socio y patrocinador del proyecto, y a Paula Krebs, directora ejecutiva de MLA, como asesora del proyecto. MLA también proporcionó un decimoquinto equipo de investigación que se centró en académicos de colegios y universidades regionales de Estados Unidos. El proyecto también se basó en académicos que son líderes en el campo para participar como asesores.

El campo de la lengua y la literaturas abarca una amplia gama de influencias interdisciplinarias, lenguas y regiones estudiadas y “textos”, en formas variadas que abarcan desde libros hasta periódicos y videojuegos. Sin embargo, tiene un carácter distintivo entre otras disciplinas de humanidades. Los académicos de la lengua y la literatura comparten una tendencia a centrar la investigación en los textos fundamentales, y el campo está profundamente involucrado en la fisicalidad de los textos como herramientas de investigación y como objetos de investigación. Estas cualidades únicas informan los flujos de trabajo de los investigadores de la lengua y la literatura al navegar por los archivos, identificar la literatura académica relevante, usar herramientas de descubrimiento impulsadas por algoritmos y relacionarse con colegas. Las prácticas de los académicos también están significativamente moldeadas por las formas que adoptan los resultados de la investigación. Como en otros campos, la monografía y el artículo revisado por pares siguen siendo los modos primordiales de comunicación académica, respaldados por incentivos de tenencia y promoción que favorecen los formatos tradicionales. Los enfoques de las humanidades digitales y las humanidades públicas permanecen al margen, por ahora.

Este informe destaca oportunidades para quienes centraron el esfuerzo de investigación en lengua y literatura —gestores universitarios, bibliotecarios y archiveros, editores, proveedores de herramientas de investigación y los propios investigadores — para apoyar las prácticas cambiantes de investigación de los académicos de lengua y literatura. Se ofrecen recomendaciones para brindar capacitación en habilidades de investigación fundamentales, acelerar el descubrimiento de recursos de archivo y académicos, ayudar a los académicos a conectarse con sus colegas y mejorar el camino para nuevas direcciones de investigación.

Al describir la importancia duradera de los textos físicos y el surgimiento de horizontes académicos digitales, este informe arroja luz sobre la interrupción de la “investigación como de costumbre” por la pandemia y apunta hacia posibilidades futuras.