Los editores denuncian a la Biblioteca Nacional de Emergencia durante el cierre por la pandemia

Publishers Are Taking the Internet to Court by María Bustillo

SEPTEMBER 10, 2020

Cuando llegó el Covid-19, cientos de millones de estudiantes se quedaron varados repentinamente en casa sin acceso a maestros o bibliotecas. La UNESCO informó que en abril, el 90 por ciento de los estudiantes matriculados en el mundo se habían visto afectados negativamente por la pandemia. En respuesta, la Open Library de Internet Archive anunció la National Emergency Library, un programa temporal que suspende los límites sobre el número de usuarios que pueden tomar prestados sus libros digitales simultáneamente. Durante este periodo excepcional Open Library puso en préstamo sin cargo alguno cerca de 4 millones de libros digitales, 2,5 millones de los cuales son de dominio público y 1,4 millones de los cuales estaban sujetos a derechos de autor y restricciones de préstamo.

“Escanean libros ilegalmente y los ponen en línea. No es una biblioteca ”, tuiteó el novelista Colson Whitehead en marzo.

El 1 de junio, el editor de Whitehead, Penguin Random House, junto con los megaeditores Hachette, HarperCollins y Wiley, presentaron una demanda contra Internet Archive alegando una “infracción masiva de derechos de autor”. Internet Archive cerró la Biblioteca Nacional de Emergencias el 16 de junio, citando la demanda y pidiendo que los editores se retiren. Pero los demandantes continúan presionando sobre sus reclamos y ahora buscan cerrar toda la Biblioteca Abierta de forma permanente.

El juicio está programado para el próximo año en un tribunal federal. La “oración de socorro” de los editores busca destruir los libros existentes de la Open Library y obligar a pagar a Internet Archive mucho dinero; en su respuesta, Internet Archive espera que se denieguen por completo los reclamos de sus oponentes.

Brewster Kahle, fundador y bibliotecario digital de Internet Archive, escribió en marzo que la National Emergency Library garantizaría “que los estudiantes tengan acceso a las lecturas asignadas y los materiales de la biblioteca … durante el resto del calendario académico de los Estados Unidos”. Reconoció que los autores y los editores también se verían perjudicados por la pandemia, instó a aquellos que pudieran comprar libros a que lo hicieran y ofreció a los autores un formulario para eliminar sus propios libros del programa, si así lo deseaban.

Más de 100 bibliotecas, archivos y otras instituciones firmaron una declaración de apoyo al programa, incluido el MIT, Penn State, Emory University, Boston Public Library, Middlebury College, Amherst College, George Washington University, Claremont Colleges Library, y la Greater Western Library Alliance. Al escribir en The New Yorker, la profesora de historia de Harvard y autora Jill Lepore se unió a muchos observadores de los medios para elogiar a la Biblioteca Nacional de Emergencias como “un regalo para los lectores de todo el mundo”.

Sin embargo, varios autores recurrieron a Twitter para quejarse. “Escanean libros ilegalmente y los ponen en línea. No es una biblioteca ”, tuiteó el novelista Colson Whitehead en marzo. Chicos. No es útil ”, tuiteó el novelista Neil Gaiman.

El 1 de junio, el editor de Whitehead, de Penguin Random House, junto con los megaeditores Hachette, HarperCollins y Wiley, presentaron una demanda contra Internet Archive alegando una “infracción masiva de derechos de autor”

Internet Archive cerró la National Emergency Library el 16 de junio, citando la demanda y pidiendo que los editores se retiren. Pero los demandantes continúan presionando sobre sus reclamos y ahora buscan cerrar toda la Open Library de forma permanente

“Las bibliotecas compran, conservan y prestan”, dijo [Brewster Kahle]. “Ese ha sido el modelo de siempre. [Las bibliotecas] en realidad proporcionan alrededor del 20 por ciento de los ingresos a la industria editorial. Pero si no pueden comprar, preservar y prestar, si todo lo que se convierten en un redistribuidor, un Netflix de libros, Dios mío, tenemos una sociedad que realmente puede salirse de control. Porque si un editor mantiene el control sobre cada evento de lectura, quién puede leerlo, cuándo se le permite leerlo, si se le permite leerlo, y puede evitar que alguien, o regiones en particular, puedan ver algo, estamos en el mundo de George Orwell.

Pero lo que realmente está en juego en esta demanda es la idea de propiedad en sí misma, lo que significa no solo para una biblioteca sino para cualquier persona tener un libro.

El juicio está programado para el próximo año en un tribunal federal, y las revelaciones iniciales para el descubrimiento están programadas para la próxima semana. La “oración de socorro” de los editores busca destruir los libros existentes de Open Library y demandar a Internet Archive por mucho dinero; en su respuesta, el Internet Archove espera que se denieguen por completo las demandas de sus oponentes, que se paguen sus costos legales y “cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa y equitativa”. Pero lo que realmente está en juego en esta demanda es la idea de propiedad en sí misma, lo que significa no solo para una biblioteca sino para cualquier persona tener un libro.

Internet Archive es mucho más que una biblioteca abierta; es una institución sin fines de lucro que se ha convertido en la piedra angular de la actividad de archivos en todo el mundo.