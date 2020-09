Un nuevo libro blanco explora cómo la transición al acceso abierto podría ser más equitativa para el Sur Global

New White Paper Explores How the Transition to Open Access Could Be Made More Equitable for the Global South. STM Association and the International Center for the Study of Research (Elsevier), 2020

Texto completo

La iniciativa Research4Life ha ampliado su alcance desde 2002 para proporcionar acceso gratuito o a muy bajo costo a la bibliografía de investigación actual en más de 10.000 instituciones registradas en países que no reúnen las condiciones necesarias, ayudando a abordar las desigualdades en materia de investigación desde el punto de vista de los lectores.

Dado un enfoque cada vez mayor en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y una transición global en los modelos de publicación académica hacia el Acceso Abierto, el libro blanco recientemente publicado: ‘Achieving an equitable transition to open access for researchers in lower and middle-income countries’ examina cómo se puede nivelar la situación desde el lado de la autoría, lo que permite que la producción de conocimiento en los países de ingresos bajos y medianos (PIBM) encuentre una audiencia más amplia.

Publicado como parte de la serie ICSR Perspectives. El breve informe ha sido escrito por Andrea Powell STM, directora de divulgación y coordinadora de publicaciones de Research4Life, Rob Johnson, director de consultoría de investigación y Rachel Herbert, directora sénior de evaluación de investigación en Elsevier.

Resume que en 2018, el 75% de todas las publicaciones de autores en los países de Research4Life todavía se publicaban bajo un modelo de suscripción. También señala que, si bien la ruta dorada OA es el modelo utilizado con más frecuencia, la falta actual de financiamiento y la escasa comprensión de las exenciones del cargo por publicación de artículos (APC) fueron los principales obstáculos para una adopción más amplia de OA en el Sur Global.