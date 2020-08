Hace 5 meses, era bibliotecaria. Ahora soy rastreadora de contactos.

‘5 Months Ago, I Was A Librarian. Now I’m A Contact Tracer.’ “I got hung up on twice in my first shift.” by shawna sherman, aug 19, 2020

Trabajo como bibliotecaria en la Biblioteca Pública de San Francisco, y recuerdo haber tenido una conversación en el mostrador de referencia de la biblioteca, diciendo algo como: “El SARS realmente no vino aquí, y el ébola tampoco”. Pero luego las cosas empezaron a cerrarse; la biblioteca cerró y todos los empleados fueron suspendidos con sueldo en marzo.

Como empleado de la ciudad, también soy un trabajador del servicio de desastres, lo que significa que pueden llamarme para cualquier trabajo cuando la ciudad declare una emergencia. Sin embargo, siempre esperé que sería por algo así como un terremoto, no una pandemia.

Desde el 14 de abril, recibí un correo electrónico del departamento de recursos humanos de la biblioteca sobre el trabajo de los servicios de desastres, pidiendo voluntarios para trabajar como rastreadores de contratos y entrevistar a las personas que han estado en estrecho contacto con los casos confirmados positivos de COVID-19. Durante las llamadas, tendría que averiguar cosas como cómo se siente la gente, si están experimentando algún síntoma, y si tienen alguna condición de salud subyacente que los pondría en riesgo de una enfermedad más severa si contrataran a COVID-19. También los animaría a que se hicieran una prueba.

No estaba muy familiarizada con el rastreo de contactos, pero me entusiasmó la idea porque parecía una buena manera de ayudar durante esta crisis. Además, había estado sin hacer nada mucho tiempo desde que me dieron de baja, y sólo quería hacer algo para ayudar.

Durante las dos semanas siguientes asistí a un curso de formación sobre rastreo de contactos, aprendí la logística y también “seguí” a una rastreadora de contactos en Zoom mientras hacía una llamadas. Durante esa llamada, la mujer del otro lado mencionó que había tenido un tumor cerebral, así que el rastreador de contactos tuvo que salirse un poco del guión; mostró compasión por la mujer, pero mantuvo la entrevista al mismo tiempo. Recuerdo que pensé: “Vaya, esto es complicado”. También me di cuenta de que esta experimentada rastreadora de contactos seguía averiguando cosas sobre la marcha, y me ayudó saber que todos estábamos en el mismo barco, haciéndolo lo mejor que podíamos.

El primer día, respiré profundamente antes de marcar, y cuando la mujer contestó, le dije que era la primera vez que llamaba a alguien. Entonces trabajé con el guión que tenía, diciéndole: “Se le llama porque se le ha identificado como un contacto cercano a una persona con una infección de coronavirus confirmada”.

Es difícil decir esto e intentar que suene agradable. Esta mujer estuvo expuesta en el lugar de trabajo y no sabía quién era, cuando eso sucede, no puedo decirles quién tenía COVID-19 o incluso cuando pueden haber estado en contacto con esa persona por razones de privacidad, así que la mujer del otro lado de la línea comenzó a sentirse un poco incómoda. Pero la convencí de que respondiera a mis preguntas. Entonces, a los 15 o 20 minutos, oí una voz masculina en el fondo que decía: “No suena profesional”. Cuelga.” Así que me colgó.

Me sentí horrible, y pensé que tal vez debería dejarlo. Además, ese mismo día, alguien más me colgó. Esta vez, fue antes de que tuviera la oportunidad de identificarme completamente. Así que le envié un mensaje de texto al hombre, esperando que si sabía quién llamaba, cogiera el teléfono. Habló conmigo durante unos cinco minutos pero dijo que lo estaba poniendo nervioso y volvió a colgar.

Ese primer día fue duro. Creo que había reprimido algunas emociones sobre lo estresante que son estos tiempos, y todo mi estrés pandémico salió a la luz esa noche.

Pero la experiencia también me hizo pensar en cómo esto realmente no tenía que ver conmigo y lo que estaba sintiendo. Entiendo perfectamente que la gente se sienta nerviosa cuando recibe una llamada como estas: Es la primera vez que escuchan algo sobre su posible infección, y es aterrador.

Así que traté de pensar en cómo me sentiría si estuviera en su posición, y seguí adelante. A veces la gente está lista y dispuesta a compartir información conmigo, y a veces no; de cualquier manera trato de ser empática con la gente. Aunque, la mayoría de la gente está dispuesta a hablar conmigo y yo estoy feliz de ayudar a la comunidad.

Durante una llamada, hablé con un hombre que sabía que su esposa había estado expuesta, y me impresionó mucho su sistema de aislamiento. Describió cómo su esposa estaba en un cuarto trasero con su propio baño que había sellado con algún tipo de plástico sobre la puerta, con una pequeña ranura para la comida. Tenía máscaras y artículos de limpieza y fue tan cooperativo con mis preguntas. Fue muy agradable hablar con alguien que estaba receptivo y listo para hacer lo que fuera necesario para detener la propagación.

Cada situación es diferente, y la gente procesa las noticias que les doy de forma diferente. Hablé con una mujer que parecia como si estuviera muy, muy enferma, presumiblemente con COVID-19, estaba tosiendo. Me di cuenta de que no se sentía bien, y me sentí culpable por seguir adelante con la llamada.

En otra ocasión, hablé con una mujer cuyo marido estaba en el hospital con COVID-19. No podía verlo y estaba preocupada por él. También tenía miedo de no haber hecho lo suficiente para cuidarlo. Estuvimos al teléfono durante 30 o 40 minutos, y ella estaba llorando. Me di cuenta de que era una mujer muy afectuosa, y le dije que sentía lo de su marido, y que ella había hecho todo lo posible.

Al mismo tiempo, todavía tenía que hacerle preguntas que necesitaba que me respondiera para la entrevista de localización de contactos, como por ejemplo sobre su propia salud y situación, si tenía acceso a cosas como comida y artículos de limpieza. Eso fue difícil. Pasé su información de contacto a otro equipo, así que no estoy segura de lo que pasó con ella y su marido. Siempre pienso en esa llamada de principios de mayo.

Ahora dirijo un equipo de rastreadores de contratos, lo que significa que ya no hago llamadas de rastreo de contactos y en su lugar dirijo un equipo de rastreadores durante cada turno. Pero antes de eso, normalmente trabajaba en turnos de cuatro horas tres o cuatro veces a la semana, y hablaba con hasta cinco personas por llamada.

Una persona con COVID-19 puede multiplicarse en 30 personas actuando muy rápidamente. Definitivamente soy más consciente de lo importante que es la distancia social, usar máscaras y lavarme las manos.

Una de las mayores lecciones que he aprendido a través del rastreo de contactos es que el virus afecta a todos por igual, todos podríamos morir por su causa, y eso habla de nuestra humanidad. Pero también he visto claramente cómo nuestro sistema económico nos daña desproporcionadamente.

Estuve en una reunión virtual con el distrito escolar de mi hija y otros padres para ayudar a decidir qué pasará con su escuela secundaria, y la gente decía que esta pandemia es muy peligrosa, aunque es precioso que los niños vuelvan a la escuela. Y pensé: “No. No es exagerado”.

Vivo en un lugar con casas unifamiliares, donde la gente puede refugiarse en la casa con bastante facilidad. La mayoría de estas personas probablemente tienen trabajos que les permite trabajar desde casa.

Hay gente que definitivamente lo tiene mucho peor, especialmente aquellos que tienen que salir y hacer trabajos esenciales. Mucha gente con la que mi equipo habla nos dice que no pueden quedarse en casa porque necesitan trabajar para pagar el alquiler, o para mantener a su familia.

Soy un ascendente de Libra, por lo que siempre he tratado de ver todos puntos de vista de un asunto, así que creo que eso me hizo un poco escéptica al principio de lo real que era esta pandemia. Pero definitivamente es real, y está entre nosotros.

Como bibliotecaria, mi trabajo es conectar a la gente con la información, por lo que trabajar como rastreadora de contratos es perfecto debido a mis habilidades. Me alegra contribuir, y me enorgullece ser parte de un esfuerzo para detener la propagación de un virus que está demostrando ser muy contagioso. Echo de menos ser bibliotecaria. Estoy seguro de a todos quisiéramos que la vida volviera a la normalidad. Me bibliotecaria para poder servir a la comunidad y ayudar a la gente. Esto es sólo una extensión de eso.