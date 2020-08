Un mural destinado a inspirar esperanza y resaltar el amor por las bibliotecas públicas

Little Village Public Library Debuts Mural Created By Local Artists: ‘It’s A Message Of Hope But Also A Message Of Love’ ONAUG 19, 2020 7:40AM CDTPILSEN, LITTLE VILLAGE, WEST by Mauricio Peña

La biblioteca pública de La Villita presenta un mural creado por artistas locales. Apodado “Hogar”, el mural fue creado por el muralista SentRock y artistas jóvenes de Yollocalli Arts Reach, una iniciativa juvenil del Museo Nacional de Arte Mexicano.

La pieza fue encargada por el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales de la ciudad, la Biblioteca Pública de Chicago y el Grupo de Arte Público de Chicago en la Biblioteca Pública de La Villita.

La directora de Yollocalli, Vanessa Sánchez, dijo que el mural tiene como objetivo atraer a más personas al espacio público.

“La biblioteca sirve como un conector para las comunidades de North y South Lawndale, y queríamos inspirar esperanza de lo que significa estar en una biblioteca y lo que significa una biblioteca para el vecindario”, dijo Sánchez. “Es un mensaje de esperanza pero también de amor”.

El mural presenta a niños leyendo, una mariposa monarca, pájaros volando a través de ladrillos rotos y varios personajes. Ilustra cómo la lectura puede abrir mundos para ellos mismos y su futuro, dijeron SentRock y Sánchez.

“Queríamos crear un sentido de propiedad en la comunidad”, dijo SentRock. “La biblioteca es el hogar de la gente de la comunidad. Quiero que los niños, los estudiantes vean ese edificio y digan … ‘Esto es genial’ “.

El proyecto fue una excelente manera de involucrar a los jóvenes y hacerlos sentir parte del “crecimiento y desarrollo positivo dentro de la comunidad”, dijo Sánchez.