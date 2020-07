De que manera las bibliotecas públicas desempeñan un papel vital en la restauración de la economía

Christina de Castell, Chief Librarian of Vancouver Public Library, is pictured in the library’s central branch in Vancouver on July 25, 2020.

Kerry Gold. How public libraries play a vital role in restoring the economy. The Globe and Mail Inc, july 2020

Los edificios de las bibliotecas públicas son refugios seguros y conductores económicos que operan silenciosamente dentro de cada comunidad. Viven en el espacio de ladrillos y mortero, y también en el virtual, ayudando a los usuarios a encontrar empleo, a crear sus propios negocios y a enseñar a los hijos a leer.

Durante la pandemia, las bibliotecas tuvieron que cerrar sus edificios al público en general que leía libros, pero las instalaciones se utilizaron de diferentes maneras, por ejemplo, como centros de distribución de bancos de alimentos y laboratorios de computación de emergencia para grupos de bajos ingresos. En las últimas semanas, han comenzado a reabrir lentamente, con una nueva concepción del papel único y esencial que desempeñan las bibliotecas dentro de la comunidad física.

Según Mary Rowe, Presidenta y Directora General del Canadian Urban Institute (CUI), los tiempos inciertos pusieron de relieve la nueva realidad de que la biblioteca es otro tipo de bien común de primera línea.

“En una ciudad contemporánea, el entorno construido consiste en varios tipos de instalaciones que funcionan como anclas”, dice, “y durante esta pandemia eso se ha hecho evidente”.

En abril, Canadian Urban Institute (CUI) celebró una mesa redonda especial sobre la pandemia en la que se analizó cómo se estaban adaptando estas instituciones de las ciudades al cierre y preparándose para la reapertura. En el futuro, dice la Sra. Rowe, las bibliotecas desempeñarán un papel esencial en la restauración de la economía.

“Una biblioteca es un servicio económico tanto como cualquier otro”, dice. “Para tener una economía que funcione, se necesita gente que esté sana y sea capaz de contribuir y que tenga las habilidades y recursos para participar”.

A medida que la vida se hace más difícil para las personas que se han quedado sin empleo o sin hogar, el acceso igualitario a los espacios y recursos de las bibliotecas está adquiriendo un significado más profundo. La demanda de servicios bibliotecarios en línea se ha disparado en todo el país, con la expansión de la programación en línea y el gasto en libros electrónicos. El sistema de bibliotecas de Ottawa -que había prestado más de medio millón de materiales al comienzo de la pandemia- vio un aumento de 5.000 titulares de tarjetas temporales durante el cierre, y en Halifax, los titulares de tarjetas crecieron en 6.000.

Christina de Castell, la bibliotecaria jefe de la Biblioteca Pública de Vancouver, dice que más de 3.000 personas se han inscrito en línea para obtener nuevas tarjetas de la biblioteca de Vancouver desde marzo y que ha habido un aumento del 80 por ciento en el uso de libros electrónicos. “En una recesión o un descenso económico, asistimos a un uso mucho mayor de las bibliotecas históricamente, cuando la gente está luchando con el dinero”, dice. “Es el momento en que descubren todo lo que las bibliotecas tienen para ofrecer”.

También se ha renovado la percepción del papel clave que las bibliotecas desempeñan para las personas que no tienen Internet, o que viven en habitaciones pequeñas y no pueden permitirse el lujo de tener suficiente espacio. Para reducir la brecha digital -el 15% de los usuarios no tienen acceso a Internet, dice la Sra. de Castell- la biblioteca central creó un laboratorio de ordenadores temporal de ocho estaciones en una gran sala de reuniones para atender a los que no tienen computadoras ni impresoras. La sucursal, que se encuentra a poca distancia del centro de la ciudad en el lado este, también hizo una concesión especial para reabrir sus instalaciones sanitarias para aquellos que no tienen otro acceso. Recientemente, la VPL reabrió cinco de sus 21 sucursales, con restricciones de seguridad.

Aunque el mandato básico sigue siendo el intercambio de información, los funcionarios de la biblioteca también imparten capacitación a las personas vulnerables y a menudo participan en actividades de divulgación, se reúnen con guarderías en los barrios marginales para ayudar a los niños a aprender a leer y escribir o entregan materiales de la biblioteca a los centros de atención.

Los profesionales de las bibliotecas señalan que los recortes en los servicios sanitarios y sociales del gobierno a lo largo de los años son la razón de la ampliación del mandato.

“Las reducciones en la financiación de ciertos programas, ya sea de salud mental, asistencia jurídica u otras formas de apoyo social, han desplazado a las personas a las bibliotecas, por lo que ahora proporcionamos muchos más servicios que hace 20 años”, dice la Sra. de Castell.

Eric Klinenberg, profesor de sociología de la Universidad de Nueva York, ha escrito sobre el papel crucial de la infraestructura social, como las bibliotecas. En un artículo publicado por The New York Times en 2018, escribió que a pesar de que las bibliotecas están abrumadas por una necesidad creciente, están hambrientas de recursos.

Parte del desafío, sostiene, es que el principio de que todas las personas tienen derecho a acceso libre no está en sintonía con el actual orden mundial dominado por el mercado. Además, señala que pocas personas influyentes entienden el amplio papel de la biblioteca moderna a nivel comunitario. Escribio que “Las bibliotecas están siendo menospreciadas y descuidadas precisamente en el momento en que son más valoradas y necesarias”

Debido a que las bibliotecas han demostrado ser tan exitosas en el ámbito virtual, algunas personas cuestionan el valor de ulos espacios físicos. Con los altos precios del suelo en las grandes ciudades, las bibliotecas – como cualquier otro establecimiento de ladrillos y mortero interrumpido por la tecnología – necesitan justificar los metros cuadrados.

La directora general de la Biblioteca Pública de Ottawa, Danielle McDonald, no descarta que se produzcan cambios, como el aumento del uso de Internet, pero afirma que la necesidad de una “sala de estar comunitaria” también es más importante que nunca.