Un nuevo informe examina las estrategias de reapertura de las bibliotecas públicas en Europa

Public Libraries in Europe and COVID-19: Findings from NAPLE Members, April-July 2020. Naple, 2020

National Authorities on Public Libraries in Europe (NAPLE)

El Foro NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) fue fundado el 4 de octubre de 2002. Es una asociación internacional no gubernamental que persigue los intereses de las autoridades de las bibliotecas nacionales de Europa. Su principal objetivo es promover principios y estrategias para las políticas de las bibliotecas públicas.

El Coronavirus (COVID-19) hizo que los edificios de la biblioteca cerraran al público a principios de marzo de 2020. En un informe anterior, de abril de 2020, se resumían las medidas adoptadas en respuesta al virus por las bibliotecas públicas de 20 países miembros de National Authorities on Public Libraries in Europe (NAPLE), centrándose específicamente en el alcance de los cierres en toda Europa; la contratación de personal durante los cierres; los servicios ofrecidos al público (tanto físicos como en línea) mientras los edificios estaban cerrados; la puesta en cuarentena de los libros y otras medidas de salud y seguridad; los esfuerzos de las bibliotecas para apoyar las iniciativas nacionales de atención de la salud; y los esfuerzos de las bibliotecas para hacer frente a la información falsa sobre el virus COVID-19.

Este informe de seguimiento analiza el movimiento hacia la reapertura y, al igual que el informe anterior, se basa en las respuestas de los miembros de NAPLE presentadas en una hoja de cálculo compartida, y por correo electrónico, hasta el 3 de julio de 2020. Como tal, debe ser visto como una instantánea de este tiempo.