Bibliotecas públicas en Europa y COVID-19

“Public Libraries in Europe and COVID-19: Findings from NAPLE Members, April 2020”

Texto completo

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) comenzó a provocar el cierre de edificios de bibliotecas al público a principios de marzo de 2020. El siguiente documento resume las medidas tomadas en respuesta al virus por las bibliotecas públicas en 20 países miembros de NAPLE hasta la fecha, , con un enfoque específico en el alcance de los cierres en toda Europa; el compromiso del personal durante los cierres; servicios ofrecidos al público (tanto físicos como en línea) mientras los edificios estaban cerrados; cuarentena de libros y otras medidas de salud y seguridad; esfuerzos de las bibliotecas para apoyar iniciativas nacionales de salud; y los esfuerzos de la biblioteca para abordar la información errónea sobre el virus COVID-19.

La información que figura en el presente informe se basa en las respuestas de los miembros de NAPLE presentadas en una hoja de cálculo compartida entre el 20 de marzo y el 24 de abril de 2020. Como tal, debe ser visto como una instantánea de este período.

Este informe ha sido posible gracias a las contribuciones de los miembros y colegas de NAPLE de los siguientes países: Alemania, Bélgica (Flandes); Croacia; Dinamarca; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Irlanda; Lituania; Noruega; Países Bajos; Polonia, Portugal, República Checa; Escocia; Suecia; Suiza.