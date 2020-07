La Library of Congress quiere intentar añadir humanos a los procesos automatizados de acceso y descubrimiento de colecciones digitales

Humans in the Loop: Accelerating access and discovery for digital collections. Library of Congress, Julio 2020

La Sección de Laboratorios de Innovación Digital de la Biblioteca ha emprendido una serie de programas destinados a maximizar el uso de las colecciones digitales y apoyar los métodos de investigación emergentes, incluyendo el uso de prototipos de aprendizaje automático y crowdsourcing, según un anuncio publicado en beta.SAM.gov. “Ahora, la Biblioteca del Congreso busca construir sobre estos experimentos iniciales para examinar más a fondo los modelos que expanden el acceso a las colecciones digitales combinando la participación humana habilitada digitalmente con métodos computacionales, también conocidos como enfoques humanos en el sistema”.

A medida que la colección digital de la biblioteca se expande, necesita ayuda para etiquetar y verificar adecuadamente los metadatos adjuntos al contenido. Las herramientas de aprendizaje automático se han incorporado a esta tarea a través de los programas piloto, pero los gestores de la biblioteca quieren que los humanos ayuden a verificar que el trabajo se hace correctamente y éticamente.