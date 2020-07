Archivos y Colecciones Especiales de Datos Vinculados: Navegando entre notas y nodos

“Archives and Special Collections Linked Data: Navigating Between Notes and Nodes”. OCLC Research, 2020

Texto completo

Con el fin de ampliar el trabajo de OCLC tanto en datos vinculados como en colecciones especiales y para responder a las necesidades identificadas de la comunidad, OCLC reclutó a 16 profesionales de Research Library Partnership para formar un “Grupo de Revisión de Datos Vinculados a Archivos y Colecciones Especiales”. Este grupo, con el apoyo del personal de OCLC, exploró las áreas clave de preocupación en la transición a un entorno de datos vinculados. Los miembros del grupo hicieron presentaciones sobre una variedad de proyectos para ayudar a mostrar áreas prometedoras para datos vinculados para colecciones especiales, así como para explorar áreas de fricción. Esta publicación de OCLC Research es un resumen de las conclusiones de esos debates.

Entre los temas tratados en esta publicación: