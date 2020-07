Principales temas de investigación y autores más destacados en Biblioteconomía y Documentación

Winklera. Bea ; Kiszla, Peter. Academic libraries as the flagships of publishing trends in LIS: a complex analysis of rankings, citations and topics of research. The Journal of Academic Librarianship Volume 46, Issue 5, September 2020.

El objetivo de este documento es identificar las tendencias de investigación y publicación en el campo de las Bibliotecas y las Ciencias de la Información (LIS) basadas en las publicaciones de los últimos cinco años.

El estudio sigue una metodología compleja. Primero, se definió el alcance de las revistas que se analizarán, utilizando los resultados del Scimago Journal Rank (SJR) del período comprendido entre 2013 y 2017, y luego se seleccionaron sus artículos más citados en base a datos de Web of Science (WoS). Durante el proceso de selección, también se realizó un análisis comparativo de las revistas, con varios criterios, para poder elegir finalmente 632 artículos, publicados entre 2014 y 2018, para incluirlos en la muestra de investigación. Luego se examinaron (1) los autores que aparecen con mayor frecuencia, (2) los artículos más citados, (3) las instituciones con mayor actividad de publicación, (4) los temas más comunes basados ​​en títulos, palabras clave y resúmenes, y (5) las conexiones entre todos los anteriores.

Los resultados de los análisis proporcionan una visión general y una evaluación internacional de los principales temas de investigación y los representantes más destacados de LIS, todos los cuales están directamente relacionados con la noción y las actividades de las bibliotecas universitarias.