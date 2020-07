¿Hasta qué punto algunas revistas negocian el factor de impacto?

Björn Brembs. Just How Widespread Are Impact Factor Negotiations?. Björn Brembs, 2016

Durante la última década o dos, ha habido múltiples informes sobre sospechas de cómo determinados editores negociaban los factores de impacto de sus publicaciones con el “Instituto de Información Científica” (ISI), tanto antes como después de que Thomson Reuters lo comprara. Esto es se hace a través de negociar que cantidad de artículos son citables en el denominador para de ese modo incrementar el factor de impacto de la revista.

Los primeros en señalar que esto puede estar sucediendo en al menos cientos de revistas fueron Moed y van Leeuven ya en 1995 (y con más datos nuevamente en 1996 ). Uno de lamos primeros en mostrar cómo una sola revista logró esta hazaña fue Baylis et al.. en 1999 con su ejemplo de la revista FASEB logrando convencer al ISI de que elimine sus resúmenes de conferencia del denominador, lo que llevó a un salto en su factor de impacto de 0.24 en 1988 al 18.3 en 1989. Otro caso bien documentado es el de Current Biology cuyo el factor de impacto aumentó en un 40% después de la adquisición por parte de Elsevier en 2001. El primer caso hasta ahora revelado abiertamente sobre tales negociaciones fue el editorial de PLoS Medicinesobre sobre sus negociaciones con Thomson Reuters en 2006, donde el rango de negociación abarcó 2-11 (se conformaron con 8.4). Obviamente, tal evidencia directa de negociaciones es extremadamente rara y, por lo general, los editores se apresuran a señalar que nunca estarían ‘negociando’ con Thomson Reuters, simplemente les pedirían que ‘corrijan’ o ‘ajusten’ los factores de impacto de sus revistas para hacerlos más precisos. Dado que Moed y van Leeuwen ya descubrieron que la mayoría de esas correcciones parecían aumentar el factor de impacto, parece que estas correcciones solo tienen lugar si un editor considera que su FI es demasiado bajo y solo muy raramente si el FI puede parecer demasiado alto (y quién los culparía?) Además de los datos antiguos de Moed y van Leeuwen, tenemos muy pocos datos sobre cuán extendida está realmente esta práctica.

Un análisis recientede 22 revistas de biología celular ahora proporciona datos adicionales en línea con la sospecha inicial de Moed y van Leeuwen de que los editores pueden aprovechar la posibilidad de tales ‘correcciones’ de manera bastante generalizada. Si ocurrió algún error al azar y se corrigió de manera imparcial, entonces un análisis independiente de los datos de citas disponibles debería mostrar que dichos factores de impacto calculados independientemente se correlacionan con el factor de impacto publicado con errores positivos y negativos. Sin embargo, si las correcciones solo ocurren en la dirección que aumenta el factor de impacto de la revista corregida, entonces los factores de impacto publicados deberían ser más altos que los calculados independientemente. La razón de tal sesgo se debe encontrar en la falta del total de números de artículos en el denominador del factor de impacto publicado. Sin embargo, estos artículos “faltantes” se pueden encontrar, ya que se han publicado, simplemente no se cuentan en el denominador. Curiosamente, esto es exactamente lo que Steve Royle encontró en su análisis.

A la izquierda, se ve que cualquier desviación de la correlación perfecta siempre es hacia el factor de impacto mayor y a la derecha se puede apreciar que algunas revistas muestran una gran cantidad de artículos que no se contabilizan para así incrementar el factor de impacto.

Claramente, nada de esto equivale a evidencia inequívoca de que los editores están aumentando sus ‘temas principales’ tanto para citar sus propios artículos, como para recibir citas del exterior, solo para luego decirle a Thomson Reuters que corrija sus registros. Nada de esto es prueba de que los editores negocian habitualmente con el ISI para inflar sus factores de impacto, y mucho menos que los editores intentan habitualmente hacer que la clasificación de sus artículos sea citable o no intencionalmente difícil. Existen numerosas explicaciones alternativas. Sin embargo, personalmente, encuentro que los dos documentos antiguos de Moed y Van Leeuwen y este nuevo análisis, junto con el tema comúnmente reconocido de clasificación de documentos por el ISI, son lo suficientemente sugerentes, pero probablemente soy parcial.