Alfabetización informacional en la era de los algoritmos: experiencias de los estudiantes con noticias e información, y la necesidad de cambio

Alison Head, Barbara Fister y Margy MacMillan. Information literacy in the age of algorithms: Student experiences with news and information, and the need for change. Knight Foundation, Harvard Graduate School of Education, ER&L. 2020

Texto completo

Este estudio de investigación de un año de duración, examina cómo los estudiantes universitarios de EE. UU. navegan por un panorama de información cambiado y desafiado en la era de los algoritmos: sus experiencias, preocupaciones y escepticismo generalizado donde los anuncios dirigidos son la norma, y ​​la cobertura objetiva de noticias es difícil de distinguir de la opinión.

Se proporcionan recomendaciones para avanzar, así como breves reflexiones de un pequeño grupo de pensadores prominentes en educación, bibliotecas, informática y estudios de medios convocados para discutir las implicaciones de los hallazgos de este estudio.