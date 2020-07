El porcentaje de artículos sobre coronavirus en acceso abierto se incrementó un 90%

Belli, S., Mugnaini, R., Baltà, J. et al. “Coronavirus mapping in scientific publications: When science advances rapidly and collectively, is access to this knowledge open to society?” Scientometrics (2020). DOI: 10.1007/s11192-020-03590-7.

Texto completo

La pandemia de COVID-19 está creando una emergencia sanitaria mundial. El mapeo de esta emergencia de salud en publicaciones científicas exige múltiples enfoques para obtener una imagen lo más completa posible. Para avanzar en el conocimiento de esta pandemia y controlar sus efectos, las colaboraciones internacionales entre investigadores son esenciales, así como tener acceso abierto e inmediato a publicaciones científicas, lo que llamamos “cooperación”.

Los objetivos principales fueron identificar los países más productivos en publicaciones de coronavirus, analizar la colaboración científica internacional sobre este tema y estudiar la proporción y tipología de accesibilidad abierta a estas publicaciones. Para ello, se analizaro 18.875 artículos indexados en Web of Science. Se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo para explorar el desempeño de los países y organizaciones más prolíficas, presentando atención a los últimos 2 años. Los registros se analizaron por separado a través del software VOSviewer, dibujando una red de enlaces entre países y organizaciones para identificar los países y organizaciones destacados, y los enlaces más fuertes de la red.

Se exploró la capacidad de los investigadores para generar conocimiento científico sobre una emergencia de crisis de salud, y su capacidad global para colaborar entre ellos en una emergencia global. Considerando que la ciencia se está moviendo rápidamente para encontrar soluciones a los problemas internacionales de salud, pero el acceso a este conocimiento por parte de la sociedad no es tan rápido debido a varias limitaciones (políticas de acceso abierto, intereses corporativos, etc.).

Se observó que los documentos de China en los últimos 3 meses (de enero de 2020 a marzo de 2020) tienen un fuerte impacto en comparación con los artículos publicados en años anteriores. Estados Unidos y China son los principales productores de los documentos de la muestra, seguidos por todos los países europeos, especialmente el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Francia. Al mismo tiempo, debe destacarse el papel de liderazgo de Arabia Saudita, Canadá o Corea del Sur, con un número significativo de documentos presentados pero dinámicas muy diferentes de colaboración internacional. La proporción de colaboración internacional está creciendo en todos los países en 2019-2020, lo que contrasta con la situación de las últimas dos décadas. Las organizaciones que proporcionan la mayor cantidad de documentos a la muestra son en su mayoría chinas.

El porcentaje de artículos de acceso abierto sobre coronavirus para el período 2001–2020 es del 59,2%, pero si nos centramos en 2020, las cifras aumentarán hasta el 91,4%, debido al compromiso de los editores comerciales con la emergencia (han proporcionado acceso gratuito a sus contenido). Por otro lado, es necesario señalar que el fenómeno pandémico ha dado paso al tipo de acceso basado en la ruta Bronce, es decir, sin acceso abierto perenne garantizado, y dependiendo de la buena voluntad de los editores comerciales. Estas son cifras muy relevantes, nunca antes logradas. Los editores comerciales suponen implícitamente que el acceso abierto garantiza mejores resultados y efectividad. Es importante que esta práctica continúe después de la pandemia de COVID-19 y que se pueda extender a todos los temas. El Plan S puede ser una buena estrategia y puede ser seguida por un mayor número de agencias de financiación.