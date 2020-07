Tres formas innovadoras en que los bibliotecarios apoyan a sus usuarios

Three Innovative Ways that Librarians are Supporting their Patrons. Taylor & Francis, 2020

Texto completo

Formas emocionantes en que los bibliotecarios están respondiendo a las necesidades siempre cambiantes de sus usuarios, y por eso elegimos tres que eran demasiado buenas para no compartirlas. ¿Por qué no considerar la posibilidad de implementar algo similar para su biblioteca?

1. Ready, Steady, Publish – Liverpool John Moores University

Los bibliotecarios de apoyo a la investigación en LJMU se han unido a la Dirección y la Fundación para el Desarrollo para llevar a cabo un taller interactivo regular llamado “Ready, Steady, Publish”. Dónde y cuándo publicar debe ser una estrategia decisión y por lo tanto requieren una planificación cuidadosa. El taller alienta a los participantes a reflexionar sobre la forma en que tomar sus decisiones de publicación. Explora las formas en que los investigadores pueden planear su estrategia de publicación incluso antes de empezar a escribir su investigación. El taller examina cómo ser proactivo sobre la publicación y la adhesión con los editores cuando sea posible puede aumentar las posibilidades de un investigador .

2. Research Footprint Service. University of Southern Denmark.

Por ejemplo, los profesores del SDU están invitados a la biblioteca para una consulta personalizada sobre sus resultados de Investigación. La evidencia de Investigación es un pequeño informe sobre cómo se ven sus métricas individuales en WoS, Scopus, Scholar y más. Durante una consulta de una hora, se recomienda a los profesores sobre cómo mejorar la precisión de sus impacto en línea y se les informa sobre las métricas normalizadas de campo que podrían ayudarles a impulsar su investigación. Ejemplo “Research Footprint”.

3. Open Access Escape Room. University of Essex

Numerosos estudios indican que la diversión y el disfrute pueden ayudar a los adultos motivarlos. Así que crear una sesión de entrenamiento que parecería divertida incluso antes de que alguien asistiera fue importante para conseguir que el personal académico, el personal profesional y los estudiantes se comprometieran. El objetivo era crear una forma divertida de aprender sobre la OA, así como proporcionando un ambiente positivo donde puedan generarse conversaciones. El Escape Room tiene tres zonas principales de OA y siete rompecabezas. El juego se establece en un futuro virtual donde toda la investigación se publica sin costo alguno para el lector o autor. El juego fue diseñado de esta manera para introducir el modelo diamante entre los jugadores sin bombardearlos con información sobre todas los varias rutas a OA a la vez. También es una forma de crear más discusión en el actual panorama editorial.