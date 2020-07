Catálogos colectivos y sistemas de catalogación compartida

Lass, A. and R. E. Quandt (2004). [e-Book] Union Catalogs at the Crossroad, Hamburg University Press, 2004.

La Fundación Andrew W. Mellon y la Biblioteca Nacional de Estonia organizaron una Conferencia sobre catálogos colectivos que tuvo lugar en Tallin, en la Biblioteca Nacional de Estonia, del 17 al 19 de octubre de 2002. En la Conferencia se presentaron y examinaron documentos analíticos sobre diversos aspectos del diseño y la aplicación de los catálogos colectivos y los sistemas de catalogación compartidos que se desprenden de las experiencias de las bibliotecas de investigación de Europa oriental, el Báltico y Sudáfrica. Aquí se pueden encontrar los textos de las ponencias de la conferencia y la lista de colaboradores y participantes.