Los medios digitales y la tecnología en los programas extraescolares, bibliotecas y museos

Herr Stephenson, B., D. Rhoten, et al. (2011). [e-Book] Digital Media and Technology in Afterschool Programs, Libraries, and Museums, The MIT Press, 2011

Una investigación de cómo tres tipos de organizaciones juveniles han integrado las prácticas digitales en sus programas. Los medios digitales y la tecnología se han convertido en partes cultural y económicamente poderosas de la infancia contemporánea de la clase media estadounidense. Inmersos en varias formas de medios digitales así como en tecnologías móviles y basadas en la Web, los jóvenes de hoy parecen desarrollar conocimientos y habilidades a través de la participación en los medios.

Este informe de MacArthur examina las formas en que los programas extracurriculares, las bibliotecas y los museos utilizan los medios digitales para apoyar el aprendizaje extracurricular. Investiga cómo estas tres variedades de organizaciones que sirven a los jóvenes han incorporado la infraestructura tecnológica y las prácticas digitales en sus programas; qué tipos de participación y aprendizaje apoyan las prácticas digitales; y cómo la investigación en medios digitales y aprendizaje puede contribuir a una mejor integración de la tecnología dentro y a través de estas organizaciones.

Los autores examinan una serie de programas (incluido el movimiento de larga data Computer Clubhouse, establecido en 1993 en asociación con el Media Lab del MIT), y luego utilizan la idea de las “ecologías de los medios” para investigar el papel que los medios digitales desempeñan (o podrían desempeñar) en estos “espacios intermedios para el aprendizaje”. Piden estudios menos anecdóticos, más empíricos y metodológicamente sólidos que nos ayuden a comprender las posibilidades que ofrecen los medios digitales para el aprendizaje dentro de esos programas y entre ellos; investigaciones centradas en la relación entre los medios digitales y la eficacia de las organizaciones que prestan servicios a los jóvenes; y un estudio más a fondo de las escuelas dentro de las ecologías de los medios de la infancia.