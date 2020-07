El poder del uno contra uno: las bibliotecas humanas y los desafíos de la labor antirracista

Dreher, T. and J. Mowbray (2012). [e-Book] The Power of One on One: Human Libraries and the challenges of antiracism work, UTS ePRESS, 2012.

Este libro ofrece una visión general de las innovadoras iniciativas de inclusión social conocidas como bibliotecas humanas o vivientes. Es el primer análisis completo e independiente de las Bibliotecas Humanas en Australia. El libro ofrece un panorama general de las prácticas de las bibliotecas humanas e identifica los principales desafíos para los encargados de formular políticas y los profesionales, al tiempo que contribuye a los debates académicos sobre la labor contra el racismo y sobre los beneficios y los límites del contacto o el diálogo intercultural en el marco de esa labor.