Las mejores formas de organizar una biblioteca personal según una bibliotecaria

The Best Ways to Organize Books at Home, According to a Librarian

by INIGO DEL CASTILLO

PUBLISHED: MAR 2, 2020

Ver original

Emma Carbone, bibliotecaria principal de la Biblioteca Pública de Brooklyn, y proporciona consejos sencillos sobre cómo organizar (e incluso purgar) las bibliotecas personales como lo haría un bibliotecario de verdad. A Carbone personalmente le gusta agrupar sus libros con un sistema que llama estantería vibratoria, que organiza los títulos por serie/autor y también por género.

“No me gusta cambiar de lugar los libros cuando recibo nuevos, así que este método me permite añadir cosas sin tener que cambiar todo mi sistema de estanterías como lo haría si estuviera codificado por orden alfabético o de color. También significa que paso el tiempo mirando fijamente mis estantes tratando de averiguar qué no funciona y qué libros necesito mover a veces, pero eso no es necesariamente algo malo”.

Normalmente, cuando nos quedamos sin espacio en la estantería, ponemos los libros en las mesas y sillas o incluso a las escaleras y pianos. Carbone sugiere probar los carritos de libros también, además de usar otras técnicas inteligentes.

“Los carritos de libros son una gran tendencia, pero honestamente cuando se me acaba el espacio de la estantería, reviso mis libros y busco algunos para donar o regalar y averiguar cómo maximizar el espacio de la estantería que ya tengo. Me gustan las columnas verticales de libros del mismo autor, que normalmente ocupan menos espacio del que tendrían en una fila. Otra sugerencia es apilar en una columna doble y colocar los libros encima de las estanterías. Además, si tienes que guardar en una caja, elige el plástico en lugar del cartón. El material es más resistente al agua y no es susceptible a las termitas. Y para evitar pliegues y arrugas, no olvides guardar los libros en posición plana o de pie.”

También puedes probar aplicaciones como Goodreads para ayudarte a catalogar tu colección personal en línea.

“Goodreads me permite hacer un seguimiento de los libros que leo, cuando los leo, comparto las estrellas y publico reseñas. También puedes realizar un seguimiento de los libros que deseas leer, añadir actualizaciones de estado de los libros que estás leyendo, y crear estantes personalizados para ordenar los libros o realizar un seguimiento de los libros que posees”.

Mientras que deshacerse de los libros puede ser un sacrilegio para muchos “ratones de biblioteca”, Carbone dice que piense en ello como una curación en lugar de como una purga.

“Honestamente me encanta desherbar mi biblioteca personal, me hace sentir como si estuviera curando mi colección de libros para tener sólo lo mejor de lo mejor y mis libros favoritos. Marie Kondo tiene un montón de grandes estrategias en “The Life-Changing Magic of Tidying Up’ ” (La magia que cambia la vida al ordenar”) que me han servido para informar mis propias estrategias de expurgo de libros. Algunas preguntas que me hago cuando decido qué libros guardar (porque pienso en el expurgo como la elección de los libros de los que quiero hacer espacio en lugar de los libros de los que quiero deshacerme): ¿Me gustó este libro cuando lo leí? ¿Es un libro que volveré a leer? ¿Tiene un valor sentimental porque fue un regalo o está firmado? Y, quizás lo más importante, ¿me sería fácil volver a conseguir este libro si cambio de opinión?”

El lugar ideal para guardar libros es en una librería de cristal para evitar el polvo. Carbone también recomienda mantener los libros almacenados lejos de la luz, lo que puede llevar a que se amarilleen o se destiñan. “El almacenamiento en seco también es clave para evitar daños causados por la humedad”.

¿Y tal vez el mejor consejo? Leer los libros que compras y releer los que valen la pena. “La mejor manera de cuidar un libro es usarlo. “Los libros que leo y consulto regularmente son siempre más felices que los que están en las estanterías y son bonitos.”