Las bibliotecas universitarias y de investigación como titulares derechos que producen contenido creativo

Section 512: University and Research Libraries as Rightsholders. Authors Alliance, 2020

Texto completo

El testimonio de Hansen abordó cómo las universidades y las bibliotecas de investigación interactúan con la Sección 512 como proveedores de servicios que atienden a un gran número de usuarios y como titulares de derechos que producen contenido creativo con derechos de autor. La parte extraída a continuación aborda la primera perspectiva: la de las universidades y bibliotecas como titulares de derechos.

Promover la creación y difusión del conocimiento es una parte importante de lo que hacen nuestra universidad y nuestras bibliotecas. Solo en Duke, nuestra facultad y otros investigadores crean más de 10.000 artículos cada año, junto con cientos de libros, informes, contenido de video, software, obras visuales, recursos de aprendizaje, programas educativos y muchos otros tipos de materiales. Para prácticamente todo este contenido, nuestro objetivo principal es lograr que la mayor cantidad posible de personas lean y participen en las ideas que compartimos para ayudar a aumentar nuestra comprensión colectiva del mundo que nos rodea y de los demás. Estas obras de autor, más que casi cualquier otra, se encuentran en el corazón de lo que nuestra Constitución establece que es el objetivo de la Ley de Derechos de Autor: “promover el progreso de la ciencia y las artes útiles”.

En la mayoría de los casos y para la mayoría de las investigaciones publicadas que Duke produce, nuestro objetivo es difundir estos trabajos sin retorno financiero directo. Si es posible, nuestros autores generalmente no desean que haya una barrera financiera que impida el compromiso con su investigación, operando bajo la idea de que se logrará un progreso más y más rápido sin esas barreras. En muchos casos, nos encontramos licenciando en torno a los controles que la ley de derechos de autor proporciona automáticamente. Por ejemplo, hace más de diez años, la Facultad de Duke votó a favor de adoptar una política institucional de acceso abierto que proporciona la distribución gratuita y generalizada de artículos de investigación que la facultad de Duke ha creado.

Duke deja la decisión final sobre cómo difundir la investigación a los autores individuales. Muchos autores publican sus materiales en los sistemas Duke (por ejemplo, DukeSpace, nuestro repositorio institucional). Pero, muchos también comparten a través de repositorios sin fines de lucro como ArXiv o bioArxiv, así como sitios comerciales como ResearchGate y Academia.edu. Debido a la variedad de contenido y al deseo de involucrar nuestra investigación con el público, también compartimos contenido a través de sitios más populares como YouTube.

Dado nuestro interés en la difusión generalizada de ideas, para la investigación y el trabajo académico, nuestra gran preferencia es un sistema sesgado para mantener el contenido en línea a menos que haya una fuerte evidencia de que ha ocurrido una infracción. El sistema actual de notificación y eliminación no siempre cumple este objetivo.

Primero, para algunos trabajos académicos, la propiedad de los derechos está lejos de ser clara. Aunque los autores son los titulares de esos derechos inicialmente, a menudo se les pide que les otorguen licencia al menos en parte a través de contratos de publicación que son confusos y varían significativamente de una revista a otra y que pueden cambiar con cierta frecuencia. Como resultado, algunos autores académicos no están seguros de si están legalmente autorizados a compartir su propio trabajo en línea según los términos de su acuerdo de publicación. Muchos artículos de investigación también están sujetos a licencias preexistentes que se adjuntan automáticamente al momento de la creación., Por ejemplo, en Duke bajo nuestra política de acceso abierto, que estipula que los autores y sus instituciones conservan ciertos derechos para compartir y reutilizar su trabajo. Mi experiencia con las solicitudes de eliminación que recibimos en Duke es que los editores no tienen en cuenta las licencias de acceso abierto preexistentes a pesar de que su existencia es ampliamente conocida. En el caso de una solicitud de eliminación de un artículo que un autor ha publicado en una plataforma en línea, los autores pueden sentirse inseguros de cómo responder, ya que pueden no estar seguros de si realmente han conservado los derechos necesarios para distribuir o reutilizar su propio trabajo.

Estos esfuerzos para eliminar el contenido publicado por los autores pueden ser muy perjudiciales. En nuestra función de proveedor de servicios en Duke, solo recibimos algunas de esas solicitudes cada año, pero otros anfitriones en línea de contenido académico se han convertido en objetivos. En 2017, el editor comercial Elsevier, un conglomerado editorial de propiedad holandesa, emitió 100.000 avisos de eliminación a ResearchGate. ResearchGate es un sitio con fines de lucro, pero la mayoría del contenido es enviado por autores académicos para compartir de forma gratuita con otros investigadores y el mundo. Posteriormente, Elsevier y otro editor, la American Chemical Society, demandaron a ResearchGate por infracción de derechos de autor, identificando más de 3.000 artículos de los que reclamaban derechos. Es probable que al menos algunos de esos artículos estén cubiertos por licencias de acceso abierto universitarias preexistentes. En la actualidad, ResearchGate informa que alberga 150.000 artículos creados por Duke. Desafortunadamente, la Sección 512 actualmente contiene pocos mecanismos para abordar estas asimetrías de poder e información en el proceso de notificación y eliminación. Para la mayoría de los autores académicos con los que trabajo, incluidos los docentes, pero especialmente los estudiantes de posgrado, responder a un aviso de eliminación es un proceso intimidante y lento que la mayoría tratará de evitar si es posible.

En segundo lugar, y quizás lo más importante que puedo transmitir, es lo importante que es el uso justo para la investigación, la enseñanza y las bibliotecas que respaldan esas funciones. La mayoría de las investigaciones son altamente iterativas y se basan en el trabajo de otros. A menudo, para una publicación académica, eso significa que uno debe hacer referencia a trabajos anteriores copiando, ya sea mediante una simple cita en una crítica literaria, copiando cuadros o gráficos en una publicación científica, o reutilizando imágenes en un trabajo comentando o criticando. Todos estos son ejemplos comunes de uso justo en los que los autores académicos y los maestros confían todos los días. De hecho, he descubierto que rara vez reviso un trabajo académico que no se basa en el uso justo de alguna manera. Si bien los tribunales han constatado constantemente que el uso justo respalda este tipo de usos académicos y docentes básicos, otras disposiciones de la Ley de derechos de autor pueden hacer que el ejercicio del uso justo sea un desafío. Para los autores académicos que desean compartir su trabajo a través de plataformas en línea, la Sección 512 es una de ellas.

La Sección 512 no aborda explícitamente cómo los factores de uso justo en el proceso de notificación y eliminación. La decisión del Noveno Circuito en Lenz v. Universal Music Group Corp. , 815 F.3d 1145 (noveno Cir. 2016) (el caso del “bebé bailando”) fue un acontecimiento bienvenido, ya que ordenó que un titular de derechos considerara primero el uso justo en orden para hacer valer la creencia requerida de buena fe de infracción al hacer una solicitud de eliminación. Sin embargo, en la práctica sabemos que en muchos casos los sistemas automatizados de identificación de contenido son el primer método de evaluación, y no manejan bien las afirmaciones de uso justo.

Esto es predecible dado el equilibrio intensivo en hechos que requiere el uso justo. Es una “regla equitativa de la razón” que requiere una cuidadosa consideración de varios factores. Para un ejemplo reciente e irónico, el sistema ContentID de YouTube presuntamente marcó un video de un panel de discusión de una conferencia de derechos de autor de una escuela de derecho organizada por el Centro de Engelberg sobre Derecho y Política de Innovación de NYU. Identificó múltiples demandas de infracción. Los videos incluyeron varios clips cortos de canciones populares, que fueron necesarios para que los expertos musicales en el panel (expertos del conocido caso “Blurred Lines”) los incluyeran para explicar a la audiencia cómo analizar las canciones para encontrar similitudes. Aunque NYU tenía un fuerte reclamo de uso justo, ContentID no tenía forma de entenderlo.

Si bien los sistemas automatizados ciertamente tienen su lugar, es importante contar con procesos adecuados para proteger a esos usuarios, como los autores académicos, que dependen en gran medida del uso justo al compartir su propia investigación con el mundo.