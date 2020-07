Las bibliotecas públicas como bienes comunes

The library is dead. Long live the library. – Groupe Chronos, Mars 2016 … Par Caroline de Francqueville

Las bibliotecas públicas desempeñan un papel crucial para los habitantes más vulnerables de las ciudades, para quienes el acceso a la cultura y a la Internet puede ser muy limitado. En París, por ejemplo, hay 800 computadoras a disposición del público y varias bibliotecas ofrecen formación digital. Sin embargo, para que sean accesibles a todos, los recursos de las bibliotecas públicas a veces tienen que llevarse a cabo en los propios edificios. Port’âge es una iniciativa francesa en la que voluntarios llevan los materiales de las bibliotecas directamente a las personas que tienen dificultades para desplazarse. En otro contexto, Bibliotecas sin Fronteras, ha desarrollado Ideax Box, con el objetivo de llegar a las personas en los campos de refugiados y los países pobres, pero también podría utilizarse cuando se considere la idea de una biblioteca móvil.

El acceso a todos requiere un alto nivel de flexibilidad y la capacidad de adaptarse a necesidades muy diferentes. El programa “bibliotecas abiertas” lanzado en 2010 en Dinamarca, está en sintonía con este objetivo. Aunque no está desplegado en todas las bibliotecas del país, permite que los individuos se encierren en esos edificios después de las horas de apertura, gracias a sus tarjetas de identificación o utilizando códigos de acceso. Este alto nivel de flexibilidad contribuye a acomodar las demandas y aspiraciones de usuarios muy diversos. Por supuesto, plantea cuestiones sobre la seguridad y el cuidado del lugar y sus recursos, pero las personas que han seguido el programa hasta ahora sólo informan de muy pocos incidentes. Al confiar en la gente en el uso del lugar, el programa de “biblioteca abierta” contribuye tal vez a hacer que la gente se sienta responsable de este bien común.

Cada vez más trabajadores son independientes de la ubicación y necesitan nuevos espacios y servicios para trabajar. El creciente número de lugares de trabajo alternativos, como las oficinas de trabajo conjunto, confirma esta tendencia. Su éxito puede explicarse en parte por la capacidad que ofrecen a los usuarios de conectarse con otros, contribuyendo así al desarrollo de nuevas ideas o proyectos. Como se afirma en el informe de Arup “en la emergente economía del conocimiento, se crea nuevo valor en entornos de gran colaboración utilizando información inmediatamente digerible”.

Abierto a todos, con conexión wi-fi gratuita, acceso directo al conocimiento, potencialmente con una cafetería… las bibliotecas son evidentes lugares de trabajo alternativos. Sin embargo, podrían desarrollar aún más su papel como espacios de trabajo colaborativo y trabajadores nómadas. Este es el objetivo de la Biblioteca James B. Hunt Jr., en Carolina del Norte, que abrió sus puertas en 2013, con el fin de convertirse en “el mejor espacio de aprendizaje y colaboración del país”. Esto implica más espacio para la comunicación que para el almacenamiento de libros. Los 1,5 millones de libros de la biblioteca están almacenados en el lugar, donde ocupan una novena parte del lugar que tradicionalmente ocupan. Aunque no son directamente visibles, los volúmenes pueden ser entregados a los usuarios en 5 minutos gracias al bookBot . de la biblioteca.

Aunque el acceso a la información es más fácil que nunca, la sobrecarga de datos, cuando la enorme cantidad de información puede ser abrumadora, es sin embargo un desafío. En este contexto, los bibliotecarios pueden desempeñar un papel fundamental en la conservación de la información y facilitar su utilización por los individuos, proporcionando conocimientos pertinentes.

Las bibliotecas públicas como centros de aprendizaje: el papel de los espacios de creación

Las actividades que acogen las bibliotecas son cada vez más diversas y ofrecen formas variadas de interactuar con la información y adquirir nuevos conocimientos. Cada vez más tienen talleres con varias máquinas, equipos y cursos dedicados a oficios específicos (costura, cerámica, cocina, etc.). En Arizona (Estados Unidos), la Biblioteca Infantil Hillary Rodham Clinton ofrece, por ejemplo, una cocina didáctica, un invernadero, un huerto y un arboreto donde los niños pueden cultivar, preparar comidas y vender sus productos en un mercado agrícola planificado.

También hay muchos ejemplos de bibliotecas públicas que ofrecen acceso a tecnologías de vanguardia, como las Impresoras 3D. Mediante esas iniciativas, las bibliotecas demuestran que pueden ser lugares donde aplicar los conocimientos y transformar las ideas en soluciones concretas. También plantean cuestiones sobre las competencias y los conocimientos técnicos que deben adquirirse en el siglo XXI. Si, según el sociólogo francés M. Lallement, los espacios de creación nos dicen mucho sobre el futuro del trabajo (Industria 4.0), se puede argumentar que las bibliotecas son también lugares pertinentes para detectar esas evoluciones.

Bibliotecas new deal

Recientemente se han publicado varios estudios en los que se evalúan y miden los diversos efectos positivos de las bibliotecas. En un informe publicado en 2014, el grupo de reflexión danés Fremtidens Biblioteker (Bibliotecas del futuro) destaca así tres categorías de contribuciones -contribuciones culturales y sociales, contribuciones educativas, contribuciones a la digitalización- y evalúa sus efectos económicos.

Si bien este análisis puede ser válido para las bibliotecas, no siempre será suficiente para reunir los medios para adquirir una colección de libros electrónicos de vanguardia, ofrecer acceso gratuito a la tecnología de punta, proponer entornos de lectura y de trabajo accesibles y bien diseñados, etc. En muchos casos, es necesario encontrar nuevos modelos económicos. Las asociaciones entre el sector público y el privado suelen aparecer como una solución y hay varios ejemplos de organizaciones filantrópicas que apoyan a las bibliotecas públicas.

La financiación participativa también puede beneficiar a las bibliotecas. Entre 2013 y 2014, Kickstarter dijo que se habían financiado más de 150 proyectos relacionados con las bibliotecas a través de la plataforma (lea más al respecto en el informe de Arup, pág. 17). Sin embargo, aunque esos proyectos son iniciados y financiados predominantemente por los ciudadanos, algunas ciudades han comenzado a utilizar la financiación colectiva mediante la inversión en “planes de financiación paralela”. Concretamente, esto significa que las ciudades financiarán proyectos si una parte de ellos puede recaudarse mediante la financiación colectiva. Ese modelo podría investigarse para las bibliotecas públicas locales y podría contribuir a fortalecer el sentimiento de propiedad local.

Bibliotecas públicas: ¿una red de terceros lugares?

El tercer lugar es un concepto que data de 1989 pero que ha demostrado ser muy relevante para describir una necesidad contemporánea de los usuarios de acceder a lugares en los que puedan realizar diferentes actividades: trabajar, reunirse con amigos, comprar bienes de uso cotidiano, imprimir un documento, etc. -. La intensidad de los usos que esos lugares permiten les da el potencial de ser centros locales dinámicos y, en algunos casos, centros locales de creatividad e innovación. Los municipios parecen estar muy interesados en esos lugares y muchos de ellos tratan de iniciar un “tercer lugar” en su territorio… desde cero.

Nos gustaría argumentar aquí que las bibliotecas tienen el potencial de ser tales lugares, cuando no lo son ya. En lugar de crear necesariamente nuevos terceros lugares, los municipios podrían tratar de ver cómo podrían hacer participar a los usuarios, y a la comunidad en general, en la experimentación de ideas y espacios creativos para que las bibliotecas públicas se conviertan en centros locales dinámicos, con acceso al conocimiento, la posibilidad de conectarse con otros y desarrollar potencialmente nuevas aptitudes.

Esto no significa que todas las bibliotecas deban prestar todos los servicios. Y, de hecho, uno sólo puede inspirarse en la tendencia actual que se observa en París, donde las bibliotecas públicas han empezado a especializarse, por ejemplo, en temas. Este fenómeno podría ir más allá, con bibliotecas especializadas en diferentes servicios, en función de las necesidades locales. El desafío será entonces crear una red de todos esos lugares, haciendo visibles sus especificidades.