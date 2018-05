Fortalecimiento de las bibliotecas como centros de emprendimiento empresarial

Strengthening Libraries as Entrepreneurial Hubs. New Leadership Brief from the Urban Libraries Council, 2018

Texto completo

Gracias a sus profundas conexiones con la comunidad, las bibliotecas pueden convertirse en un recurso esencial para conectar a los empresarios potenciales con el conocimiento, las herramientas, los socios y las ideas para sus esperanzas y sueños económicos. La información, ejemplos y estrategias en este Informe de Liderazgo surgen de la colaboración de ULC con la Fundación Ewing Marion Kauffman para fortalecer la capacidad de las bibliotecas para apoyar a los emprendedores.

La construcción de una economía local fuerte es una prioridad principal para cualquier ciudad y su comunidad. Las medidas clave de éxito económico para los líderes locales incluyen la creación de empleo, la atracción por los negocios, el desarrollo de la fuerza laboral y fomento del espíritu empresarial. Las bibliotecas públicas están especialmente equipadas para apoyar el espíritu emprendedor como motor de la innovación local como mecanismos, mecanismo potenciador de la económica y garante de la igualdad de oportunidades.Este Informe de Liderazgo se centra en el papel de la biblioteca pública como recurso esencial para los emprendedores y componente central de los ecosistemas empresariales locales. Destaca el apasionante trabajo que ya se está llevando a cabo en las bibliotecas para fomentar el espíritu empresarial e identifica siete estrategias para que los líderes bibliotecarios se vuelvan más intencionales a la hora de implementar programas que apoyen los objetivos de desarrollo económico local.

7 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PARA LÍDERES BIBLIOTECARIOS

Las siguientes estrategias ayudarán a los líderes bibliotecarios mejorar su impacto en el ecosistema del sector empresarial, construir conexiones que apoyen prioridades de desarrollo económico de la comunidad y garantizar que todos los empresarios potenciales tengan acceso a los recursos y al apoyo necesario que puede cambiar sus vidas:

1. Familiarícese con la economía local de desarrollo y asegurarse de elegir a los líderes adecuados que sean conscientes de lo que la biblioteca puede aportar a sus prioridades

2. Identificar y mapear los recursos empresariales en la comunidad para aprender lo que está disponible y conocer en que lugares la labor de la biblioteca puede tener mayor repercusión

3. Involucrar al personal en la configuración del enfoque de la biblioteca para apoyar a los emprendedores y proporcionar oportunidades de desarrollo para desarrollar las habilidades del personal, experiencia y confianza

4. Establecer programas y servicios de la biblioteca para emprendedores en vecindarios donde las personas estén más necesitadas de apoyo en el lugar donde viven, trabajan y hacen negocios en lugar de esperar a que la gente vaya a la biblioteca

5. Establecer alianzas que complementen y mejoraren la capacidad de la biblioteca para satisfacer las necesidades de emprendedores y ampliar el alcance de la biblioteca y visibilidad en el ecosistema local

6. Conéctarse con los servicios de su comunidad o región. para aprovechar los recursos de la biblioteca para apoyar y fomentar el fortalecimiento de la economía local

7. Sensibilizar sobre las oportunidades disponibles en la biblioteca pública compartiendo historias de éxito de personas que han usado recursos bibliotecarios y apoyo para poner en marcha su sueños empresariales.