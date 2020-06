Clarivate suprime 33 revistas de los grandes editores científicos por exceso de autocitas a sí mismas

ClarivateMajor indexing service sounds alarm on self-citations by nearly 50 journals. Retraction Watch,

Más de 33 revistas han sido suprimidas de Journal impact factor, ya que más del 70% de las citas en una revista se hicieron a otros artículos de esa misma revista. Otra publicó un solo artículo que citaba casi otros 200 artículos en la revista.

Clarivate, la compañía que gestiona el Factor de Impacto, está tomando medidas para combatir ese comportamiento, suprimiendo 33 revistas de su servicio de indexación y sometiendo a 15 más a observacion, todas por una aparente excesiva auto-citación que impulsó a estas revistas en el ranking de las revistas.

La lista incluye algunas de las grandes compañías del mundo de la edición científica: nueve eran revistas publicadas por Elsevier, siete por Springer Nature, seis por Taylor & Francis y cinco por Wiley.

Dada la dependencia de muchas universidades en los rankings de revistas para juzgar el trabajo de sus investigadores como parte de las decisiones de tenencia y promoción, la supresión de una revista de Clarivate significa negarle un Factor de Impacto, que puede tener efectos a largo plazo. Los factores de impacto se basan en citas promedio de artículos en una revista durante un período de tiempo concreto. Muchos organizaciones, incluidos Retraction Wacht, han argumentado que el Impact Factor no es la mejor manera de juzgar la investigación, por razones que incluyen la relativa facilidad de manipular tales métricas.

Web of Science de Clarivate indexa 21.000 revistas, pero solo 12.000 están incluidas en el Journal Citation Report (JCR) anual y reciben Factores de Impacto. Actualmente hay dos razones para la supresión de la JCR:

La auticitación de la revista y el “apilamiento de citas”, comportamiento que a veces se conoce como participar en “colegios invisibles de citas” o “anillos de citas“. Ninguna de las supresiones de este año fueron por el apilamiento de citas. Cuando la empresa retira una revista del JCR, continúa contando sus citas, pero no le asigna un Factor de Impacto.

La compañía ha cambiado la forma en que considera la autocita y revisó su metodología, dijo la editora en jefe de Web of Science, Nandita Quaderi, en respuesta las pautas que se han observado en los últimos años.

Este año, Clarivate también sometió a 15 revistas a exámenes editoriales de preocupación. Tales revistas tenían un pequeño número de artículos con niveles muy altos de citas a artículos en la misma revista que pueden tener un efecto significativo en el Factor de Impacto y en el ránking. Quaderi dijo que juzgar solo los niveles generales de autocitación de las revistas pasaría por alto tales patrones, porque no tomaría en cuenta directamente cómo estas citas se “concentran” en artículos o períodos de tiempo particulares.

Nada cambia para las revistas JCR sujetas a tales indicadores, pero se monitorean de cerca para su reevaluación y pueden perder sus Factores de Impacto en los años siguientes o ser eliminados de la indexación por completo.

Este movimiento marca solo la segunda vez que Clarivate ha emitido análisis de revisión. En 2018, lo hicieron con cinco revistas en el campo óseo, cuatro de las cuales fueron suprimidas al año siguiente. Las cinco actualmente están de nuevo reintegradas en JCR.

Al menos el 25% de las referencias en todas las revistas suprimidas eran autocitas, con el 71% de las citas en una revista. Un artículo en el Journal of Allergy and Clinical Immunology-In Practice citó otros artículos en la misma revista 191 veces.

Cinco de las revistas suprimidas o marcadas eran en cardiología, incluyendo JACC: Cardiovascular Imaging, que tiene un Factor de Impacto por encima de 10, clasificándo la revista entre las 10 mejores revistas en el campo. Otras tres revistas de cardiología de las que Clarivate ha expresado su preocupación tienen factores de impacto superiores a 5.