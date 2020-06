 La cascada de citas y la evolución de la relevancia del tema

Min, C, Chen, Q, Yan, E, Bu, Y, Sun, J. Citation cascade and the evolution of topic relevance. J Assoc Inf Sci Technol. 2020; 1– 18. https://doi.org/10.1002/asi.24370

Preprint ArXiv

El análisis de citas, como instrumento para los estudios cuantitativos de la ciencia, ha hecho hincapié durante mucho tiempo en las relaciones directas de citas, dejando de lado las citas indirectas o de alto orden. Sin embargo, una serie de estudios tempranos y recientes demuestran la existencia de un impacto indirecto y continuo de las citaciones a lo largo de generaciones. Añadiendo a la literatura sobre las citas de alto orden, Se introduce el concepto de cascada de citas: la constitución de una serie de eventos de citas posteriores iniciados por una determinada publicación. Se investigó esta estructura de citas analizando más de 450.000 artículos y más de 6 millones de relaciones de citas. Se muestra que el impacto de las citas existe no sólo en las tres generaciones documentadas en la investigación anterior, sino también en muchas generaciones posteriores. Aún así, estos resultados experimentales indican que de dos a cuatro generaciones son generalmente adecuadas para rastrear el impacto científico de un trabajo. También se analizan las propiedades estructurales específicas, como la profundidad, anchura, viralidad estructural y tamaño, que explican las diferencias entre las cascadas de citaciones individuales. Por último, se encontraron pruebas de que es más importante para una obra científica inspirar obras de dominio transitorio (o de dominio indirectamente relacionado) que recibir sólo reconocimiento intradominio para lograr un alto impacto. Nuestros métodos y hallazgos pueden servir como una nueva herramienta para la evaluación científica y la modelización de la historia científica.