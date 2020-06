La gran mayoría de estadounidenses consideran que su privacidad en Internet está en entredicho

Americans and Privacy: Concerned, Confused and Feeling Lack of Control Over Their Personal Information. Pew Research, 2020

Texto completo

Las mayoría de los estadounidenses piensan que sus datos personales son menos seguros ahora, que la recopilación de datos plantea más riesgos que beneficios, y creen que no es posible pasar por la vida diaria sin ser rastreados.

La mayoría de los estadounidenses cree que sus actividades en línea y fuera de línea están siendo rastreadas y monitoreadas por las empresas y el gobierno con cierta regularidad. Es una condición tan común de la vida moderna que aproximadamente seis de cada diez adultos estadounidenses dicen que no creen que sea posible pasar por la vida cotidiana sin que las empresas o el gobierno recopilen datos sobre ellos.

Alrededor del 81% del público dice que los riesgos potenciales que enfrentan debido a la recopilación de datos por parte de las empresas superan los beneficios, y el 66% dice lo mismo sobre la recopilación de datos del gobierno. Al mismo tiempo, la mayoría de los estadounidenses informan estar preocupados por la forma en que sus datos están siendo utilizados por las empresas (79%) o el gobierno (64%). La mayoría también siente que tiene poco o ningún control sobre cómo estas entidades usan su información personal, según una nueva encuesta de adultos estadounidenses realizada por Pew Research Center que explora cómo se sienten los estadounidenses sobre el estado de privacidad en la nación.

Aproximadamente ocho de cada diez o más adultos estadounidenses dicen que tienen muy poco o ningún control sobre los datos que el gobierno (84%) o las empresas (81%) recopilan sobre ellos.