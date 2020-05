El papel del libro en el ecosistema de investigación en Ciencias y Tecnología (STEM)

Holt, Simon. Guest Post — Books for the 2020s: The Role of Book Content in the STM Researcher Ecosystem. Scholary Kitchen, 26 mars 2030

Esta publicación analiza específicamente el papel del contenido del libro en el ecosistema de investigadores de Ciencia, Tecnología y Medicina (STM). Al principio, es importante notar la diferencia en el papel de los libros en STM en comparación con las Humanidades y Ciencias Sociales (HSS). Un reciente informe conjunto de Cambridge University Press / Oxford University Press sobre la publicación de monografías HSS llegó a la conclusión de que “las monografías son el medio establecido para la difusión y el debate de nuevas investigaciones en HSS”. Por el contrario, los libros en un contexto STM proporcionan contenido de referencia; sintetizando y construyendo sobre la investigación en revistas para dar a los lectores los fundamentos investigados y establecidos de un tema. Esto les proporciona la base de conocimientos que necesitan para poder leer artículos de revistas más específicos y centrados con confianza. La infografía de arriba resume este viaje del investigador, comenzando en la parte inferior y avanzando hacia arriba.

Con el fin de comprender mejor cómo el contenido del libro puede ayudar a los investigadores, desde 2017, el personal encargado de la comisión de Elsevier ha emprendido un programa de entrevistas cara a cara estructuradas de una hora con investigadores que trabajan en Ciencias de la Vida, Ciencias Físicas, Ciencias Sociales y Medicina de Una amplia gama de países. Se les preguntó cuáles creían que son los impulsores clave en sus campos, qué herramientas y recursos usan para navegar el panorama de la investigación, y qué papel desempeña el contenido de referencia de formato largo (contenido de libros) para ayudarlos a resolver problemas de investigación. Hasta la fecha, se entrevistó a más de 400 personas y, desde 2018, también se recogieron respuestas de más de 1,000 revisores de propuestas de libros. Aquí está lo que se encontró:

Los libros proporcionan el puente de la teoría a las aplicaciones. Específicamente, esto significa desde traslacional y tecnológico a clínico, de académico a industrial, y de investigación a aplicación.

Específicamente, esto significa desde traslacional y tecnológico a clínico, de académico a industrial, y de investigación a aplicación. Interdisciplinario es la nueva norma . Los investigadores se identificaron menos con una sola área temática, por ejemplo. química, ciencia de los materiales, medicina, etc., y tendieron a centrarse más en problemas como la sostenibilidad, la inteligencia artificial o la biomedicina que abarcan varias disciplinas. Esto significa que la gama de fuentes que utiliza un investigador es mucho más amplia, lo que requiere que se sumerjan en varias disciplinas diferentes adyacentes a su propia área central de especialización.

Se ha pasado del contenido “descriptivo” al contenido “prescriptivo” . La necesidad de que los investigadores demuestren aplicaciones de la vida real para su investigación al solicitar subvenciones les ha llevado a buscar más contenido de libros centrados en las aplicaciones, en lugar de simplemente contenido teórico que describe los fundamentos científicos.

Los elementos visuales tienen primacía sobre el contenido del texto. En el contexto de poco tiempo que viven los investigadores, la digestión rápida de la información es clave. Varios investigadores mencionaron los resúmenes de video, por ejemplo, como una forma útil de comprender rápidamente nuevos métodos o conceptos, junto con medios más tradicionales como tablas y figuras.

La confianza y la reputación son la clave . La pobreza y la presión del tiempo se identificaron como los principales desafíos. Muchos investigadores hablaron sobre el aumento de las cargas docentes y administrativas, y sobre la necesidad de dedicar grandes cantidades de tiempo a las solicitudes de subvenciones, dejando mucho menos tiempo para la investigación. Por lo tanto, es importante que los lectores puedan establecer rápidamente la utilidad de un contenido. La reputación de los autores, sus instituciones y el editor de contenido de calidad son clave cuando un investigador selecciona rápidamente entre una variedad de opciones sobre un tema determinado. Para el contenido de referencia (libro) en particular, se mencionó de manera consistente el papel de las referencias como una lista de lectura de documentos de referencia para un tema determinado.

¿Cómo usan los investigadores los libros? Tendencias emergentes