¿Son correctos los números de clasificación que aparecen en las signaturas de las películas?

¿Qué es una signatura?

Cada libro o artículo en una biblioteca tiene un número único, comúnmente conocido como “clasificación”, que esencialmente sirve como una dirección para pueda ser localizado en una biblioteca. En los libros, los números de clasificación suelen aparecer en los lomos, para que la que la signatura es visible cuando se organiza en los estantes.

Las bibliotecas utilizan diferentes sistemas de clasificación. Los sistemas más comunes son:

Clasificación Decimal de Dewey se usa comúnmente en las bibliotecas públicas y escolares. Este sistema de números de llamada, comienza con una combinación de números, de 000 a 900 (10 categorías principales), para clasificar los artículos de no ficción se hace por tema. Un ejemplo de un número de llamada de Dewey Decimal sería: 305.20973 T39 (los 300s revelan que este libro tiene que ver con las Ciencias Sociales)

se usa comúnmente en las bibliotecas públicas y escolares. Este sistema de números de llamada, comienza con una combinación de números, de 000 a 900 (10 categorías principales), para clasificar los artículos de no ficción se hace por tema. Un ejemplo de un número de llamada de Dewey Decimal sería: 305.20973 T39 (los 300s revelan que este libro tiene que ver con las Ciencias Sociales) Library of Congress Clasificaction o “LC” para abreviar, se utiliza comúnmente para las bibliotecas universitarias y las colecciones más grandes. Este sistema comienza con una combinación de letras y números tanto para clasificar tanto los artículos de ficción como los de no ficción por tema. Un ejemplo de un número de clasificación de la Biblioteca del Congreso sería: LB 2395 .C65 1992 (la parte de la “L” revela que es un libro sobre Educación)

Los números de clasificación a menudo se confunden con los ISBN (números de libro estándar internacional). Los ISBN son códigos únicos, de 10 o 13 dígitos, comprados y asignados a los libros por los editores, mientras que los números de clasificación son creados y asignados por los bibliotecarios (más específicamente, los catalogadores). Los ISBN son como el ADN de un libro, mientras que los números de clasificación revelan dónde se ubica el libo en una colección. ¿Tiene sentido?

Películas sobre clasicacion y sus errores

En la película Finding Forrester (2000), el protagonista va a la Biblioteca Pública de Nueva York para buscar copias de un libro clásico. Y obtienen los números de clasificación erroneos. D-107424, D-109478, D-783719, etc. No coinciden con ningún número de clasificación, especialmente no para un libro de ficción. Se parecen más a los números de registro, que se asignan automáticamente a los artículos a medida que se introducen en el sistema.

Episodio de “Dual Spires” de Psych (2010) no es de una película, sino de un episodio de una serie de televisión, se mezclan los números de la clasificación LC con los de la clasificación de Dewey.

– Los números de la Biblioteca del Congreso en una fila de libros detrás del bibliotecario

– Los números Dewey Decimal en una fila de libros en una estantería

– Libros sin signaturas en una fila de libros al final de una estantería.

El encargado de la programación de este episodio se equivocó por completo.

Abandon (2002): En esta película se observan números de clasificación tanto correctos como incorrectos. Bastante impresionante. En este thriller, la estudiante de último año de la universidad Katie (Katie Holmes) está tratando de terminar su tesis (en la biblioteca), cuando un policía (Benjamin Bratt) comienza a investigar la desaparición de su ex-novio, Embry (Charlie Hunnam). Entonces Katie empieza a ver a Embry de nuevo por el campus, ¿está alucinando o él la está acosando? Se despierta en una escena de la biblioteca para encontrar un número de clasificación grabado en su escritorio.

Es interesante destacar que el número de clasificación misterioso es de la Clasificación Dewey Decimal, una elección extraña para una biblioteca universitaria. Normalmente, las bibliotecas de universidades tienen colecciones más grandes y por lo tanto usan el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC).

En National Treasure 2: Book of Secrets (2007) En esta película de acción y aventura, el cazador de tesoros Gates (Nicolas Cage) secuestra a Potus y recibe una pista a cambio: XY 234786. Se trata de un numero de clasificación de una biblioteca , que lleva al protagonista a la Biblioteca del Congreso para localizar el “Libro de los Secretos” al que se refiere el título de la película.

El sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso generalmente sigue el alfabeto para la primera parte de sus combinaciones de números de clasificación, lo que significa que hay potencialmente 26 categorías principales de números de clasificación. Sin embargo, 5 de las 26 letras del idioma inglés no se utilizan actualmente para las categorías de números de clasificación, quedando en “reserva” para su futuro uso la “X”, siendo una de esas letras que no se usa actualmente para los números de clasificación de la Biblioteca del Congreso. (I, O, W e Y son las otras letras que no se usan.) Así que podría ser posible, teóricamente, que la Biblioteca del Congreso pudiera usar la categoría “X” para colecciones secretas no conocidas por el público.

En Wet Hot American Summer (2001): Esta película no se equivocó tanto que crearon sus propios números de clasificación para una breve escena de biblioteca. Los números d resaltados en la escena son falsos – “AS” comienza la sección de números de astrofísica,

En el thriller de acción The Next Three Days, la estrella Russell Crowe busca libros en un catálogo de la biblioteca online. Esta película no incluía números de clasificación pero se equivocan y ponen los números ISBN.

En Spotlight (2015) película ganadora del Oscar a la Mejor Película, los reporteros del Boston Globe investigan, contando con la ayuda del equipo de investigación del periódico y la bibliotecaria jefe, Lisa Tuite. En una escena, vemos a Lisa, junto a la colección impresa de la hemeroteca y los archivos. Nos acercamos a la Enciclopedia Católica de varios volúmenes y a las copias en rústica del Directorio Católico de Massachusetts, todas con etiquetas en el lomo de lo que parecen ser números de la Clasificacion Decimal de Dewey. Y son correctos, la clase 200 en el sistema de clasificación decimal de Dewey es religión.

WarGames (1983): En este clásico de los 80, David, un genio de la informática (Matthew Broderick), hackea un sistema de juegos de ordenador, iniciando accidentalmente la Tercera Guerra Mundial. ¿Es una simulación o una crisis de la vida real? Un montaje de investigación de la biblioteca revela cómo David descubre la contraseña secreta del sistema informático. Y sí, el número de clasificación que busca en WorldCat QA76.9, es acertada, ya que está en el rango de números de clasificación para sistemas informáticos y software.

RED (201o) Frank (Bruce Willis) y Sarah (Mary-Louise Parker) siguen una pista en Nueva York de un reportero que había sido asesinado. Cuando interrogan a la madre del reportero, se encuentran con un número impar escrito en el reverso de una postal: La clasificación es correcto.