Creación de informes de comunicación académica para bibliotecarios de enlace

Lange, J. and Hanson, C., 2020. “You Need to Make it as Easy as Possible for Me”: Creating Scholarly Communication Reports for Liaison Librarians. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 8(1), p.eP2329. DOI: http://doi.org/10.7710/2162-3309.2329

La tarea típica de los puestos de bibliotecario de enlace (colecciones, referencia y enseñanza) está cambiando para incluir conjuntos de habilidades y competencias adicionales, particularmente centradas el la comunicación académica. Si bien los bibliotecarios de enlace se adaptan a estos roles cambiantes, la cuestión de cómo mejorar y capacitar a los bibliotecarios de enlace en la comunicación académica es oportuna y todavía está en constante cambio. La falta de tiempo requerida para mejorar estas competencias y habilidades es un desafío que se cita frecuentemente.

Para abordar el desafío de la falta de tiempo, este artículo describe un proyecto piloto llevado a cabo con la ayuda de un estudiante de Master of Information Studies para crear informes de comunicaciones académicas para bibliotecarios de enlace. Estos informes proporcionan conocimientos básicos e información específica de la disciplina sobre el panorama de las comunicaciones académicas, particularmente dentro del contexto institucional. El objetivo de los informes es proporcionar a los bibliotecarios de enlace un mayor conocimiento contextual de sus disciplinas y los patrones de publicación dentro de sus departamentos. Este artículo discutirá la metodología detrás de la creación de estos informes, así como los comentarios de los bibliotecarios de enlace sobre su relevancia y uso potencial.