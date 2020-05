El rediseño de Pubmed desata las quejas y protestas de los usuarios

They redesigned PubMed, a beloved website. It hasn’t gone over well. by Michael Price Science, may. 22, 2020 , 4:25 PM

Ver completo

Cada vez con más frecuencia los rediseños de algunos de los sitios web terminan complicando la usabilidad y provocando el desacuerdo de muchos de sus usuarios. El caso del nuevo rediseño de Pubmed que está provocando un aluvión de críticas por parte de sus usuarios en medios sociales.

PubMed, la base de datos masiva de literatura biomédica mantenida por el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos (NCBI), es uno de los sitios web más populares del gobierno de los Estados Unidos, con unos 2 millones de usuarios diarios. Entonces, cuando algo cambia en PubMed, no pasa desapercibido.

Desafortunadamente para los diseñadores del sitio, sin embargo, el rediseño radical revelado esta semana ha disgustado a muchos usuarios de PubMed, que han reflejado sus quejas, a veces cargadas de maldiciones, en las redes sociales.

Muchos de los disconformes denuncian que el nuevo estilo y diseño de PubMed, la forma en que muestra los resultados de búsqueda y sus algoritmos de búsqueda supuestamente mejorados.

El biólogo molecular Richard Ebright, por su parte, instó a los usuarios de PubMed a exigir un retorno a una versión anterior.

La directora de NLM, Patricia Brennan, escribió en Twitter para alentar a los usuarios de PubMed a que escriban sus opiniones en su formulario de comentario.