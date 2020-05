El modelo comercial de publicación académica que subraya el Plan S debilita el ecosistema de acceso abierto existente en América Latina

Eduardo Aguado López y Arianna Becerril García. The commercial model of academic publishing underscoring Plan S weakens the existing open access ecosystem in Latin America. LSE 2020/05/20

Las emergencias de salud como las que enfrentamos hoy revelan la importancia de abrir el conocimiento científico; algo que la publicación de acceso abierto sin fines de lucro ha permitido permanente y orgánicamente durante mucho tiempo. La expansión del Plan S, una iniciativa dirigida por el financiador de la investigación para promover una transición global para el acceso abierto a la investigación académica, a América Latina ha llevado a un debate significativo sobre cómo la política afectará el sistema existente de publicación de acceso abierto no comercial en América Latina . Respondiendo a publicaciones anteriores sobre este tema, Eduardo Aguado López y Arianna Becerril García argumentan que la introducción de cargos por procesamiento de artículos, mediante el cual los académicos o sus patrocinadores pagan para publicar el acceso abierto, degradarán inherentemente las formas existentes de publicación de acceso abierto sin fines de lucro que han existido en América Latina durante más de tres décadas