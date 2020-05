The Sound of Silence Engage introverts with Silent Book Clubs By Emily Udell | American Libraries, May 1, 2020

Una forma no tradicional de reunir a las personas que les gustan los libros y no quieren verse obligados a discutirlos. Pueden hacerlo si quieren, pero no tienen la obligación de hacerlo.

¿Qué es un club de lectura silencioso? Es un club de lectura para lectores que son tímidos y les cuesta socializarse. Su objetivo es llegar a los lectores que no están interesados ​​o no se sienten cómodos con el modelo clásico de club de lectura de leer en casa y compartir en grupo, lo que puede generar ansiedad en el desempeño de algunos participantes o hacer que la lectura parezca una obligación.

La Biblioteca Pública de Newport (RI) ofrece a los adolescentes un espacio para leer en silencio después de la escuela. Son los clubs de lectura silenciosos (Silent Book Club)

Durante las reuniones semanales después de la escuela de NPL, Wolfskehl dirige unos 45 minutos de lectura silenciosa. El ambiente inclusivo, repleto de asientos flexibles informales, ha atraído a un promedio de 10 niños cada semana desde su debut en abril de 2019.

Aunque los participantes no están obligados a compartir o socializar entre ellos o con el personal como parte del evento, los clubes han ayudado a forjar conexiones durante las conversaciones informales que ocurren después de cerrar los libros.

En el caso de los niños, pueden llevarse el libro de casa o coger uno de la biblioteca, sin tener la obligación de leer un libro en concreto. A veces el organizador lleva comida o chuches para que se produzca una ruptura del silencio, una interrupción y de lugar a que los miembros del club puedan socializar.

A medida que estos clubes de libros silenciosos han aparecido en cafeterías, centros comunitarios y bibliotecas en varios países, los bibliotecarios han reconocido la oportunidad de involucrar a lectores menos sociales de todas las edades con programación de bajo costo y baja tecnología. También han brindado a las bibliotecas la oportunidad de destacar una parte esencial de lo que las hizo especiales en primer lugar: el espacio y el tiempo para la lectura tranquila.

Un sábado al mes, durante aproximadamente una hora y media, un pequeño grupo se reúne fuera del espacio de creación de la biblioteca para leer en silencio a la vista de otros usuarios. Está abierto a cualquiera que esté interesado en leer sin tener el propósito de leer un libro asignado y tener que hablar sobre él. Los participantes pueden leer durante una hora y 20 minutos, con la oportunidad opcional de compartir el libro que están leyendo y socializar después.

Silent Book Club, una red de organizaciones activas de lectura silenciosa a las que pertenecen estas bibliotecas, ofrece recursos en línea para cualquiera que quiera comenzar con un proyecto de este tipo.