Las bibliotecas ayudan a cerrar la brecha de justicia: información y asistencia legal en bibliotecas

Meeting Legal Needs Libraries help bridge the justice gap By Greg Landgraf | May 1, 2020

Cuando las personas en los Estados Unidos no pueden pagar los servicios de un abogado o no saben las respuestas a las preguntas legales, a menudo recurren a su biblioteca local.

Los asuntos legales civiles abarcan cuestiones no criminales como la atención médica, la vivienda, la familia y la legislación laboral. Si bien cada uno de ellos puede tener un gran impacto en la vida de una persona, no hay garantía de representación legal como en los casos penales. Es posible que muchas personas no reconozcan que algunos de estos problemas tienen soluciones legales, y muchas personas de bajos ingresos no pueden pagar la representación legal, lo que ha creado lo que se conoce como la brecha de justicia

Aaron Mason, director de servicios de extensión y programación de la Biblioteca Pública de Cleveland (CPL), dice que el ejemplo de asistencia legal de CPL muestra cómo varias bibliotecas satisfacen una necesidad significativa en sus comunidades al conectar a los usuarios con la asistencia legal civil.

Según el Informe de Brecha de Justicia 2017 de la Corporación de Servicios Legales (LSC) , el 71% de los hogares de bajos ingresos experimentó al menos un problema legal civil en el año anterior, pero el 86% de esos problemas no recibió asistencia legal adecuada.

Las bibliotecas están en una posición casi ideal para ser el primer encuentro de personas que tienen necesidades legales civiles que no se satisfacen”, dice Betha Gutsche, gerente del programa WebJunction de OCLC, que ofrece capacitación a través de la mejora al acceso a la justicia legal civil a través de Iniciativa de capacitación de Bibliotecas Públicas con LSC y otros socios.

Los gabinetes de asesoramiento legal en bibliotecas como las de Cleveland van un paso más allá de la referencia legal: están atendidas por abogados (o, en algunos casos, estudiantes de derecho bajo la supervisión de un abogado) que a menudo pueden responder preguntas y ayudar a archivar la documentación necesaria, incluso si no proporcionan representación legal.

Una necesidad común es la eliminación de antecedentes. Los registros de arrestos a menudo descalifican a las personas para obtener un trabajo, pero la eliminación puede “sellar” esos eventos para que no aparezcan en las verificaciones de antecedentes y no necesiten ser revelados durante el proceso de solicitud de empleo. SPPL ofrece talleres de eliminación de los datos criminales junto con la red de abogados voluntarios dos veces al mes y organiza dos visitas por mes de la Red de Derecho Móvil. La biblioteca también presenta 10 programas de referencia legal por mes en asociación con la Biblioteca de Derecho del Estado de Minnesota.

LLNE Legal Link, es un centro de intercambio de información, tutoriales y mejores prácticas para bibliotecarios públicos. LLNE, es un capítulo regional de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas de Derecho con más de 250 miembros formado por bibliotecarios y profesionales de la información que trabajan en escuelas de derecho, juzgados, bufetes de abogados, agencias gubernamentales y legislaturas. El sitio incluye opciones de referencia de usuarios, fuentes primarias y secundarias, y contenido específico para los seis estados de Nueva Inglaterra.

Los bibliotecarios deben siempre tener en cuenta que no son abogado y que no puede brindar asesoramiento legal. No somos abogados y no puedemos decirle a los usuarios qué hacer ni aconsejarles sobre cómo interpretar la ley. Sin embargo, podemos ayudarles a encontrar recursos de información que podrían ser útiles para ellos.